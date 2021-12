Carta oberta a Pablo Casado

En el seu intent d’anar encara més a la dreta, diu bajanades cada vegada que li posen un micròfon al davant. Habitualment m’hi faig un tip de riure, car les seves paraules no les prenc seriosament. Tant li fa que parli de política com de temes socials o científics, vostè senyor Casado té l’habilitat de fer el ridícul sempre obre la boca. Les seves afirmacions sobre l’energia solar de nit o de dia, ja formen part dels annals de l’estupidesa política espanyola i per això, no havia tingut temptació d’opinar-ne.

Ara bé les seves declaracions en un acte del PP a León no les puc deixar de banda. Va dir que era injust que “un maestro catalan pueda dar clases en León y en cambio un maestro leonés no las pueda dar en Cataluña”. No és cert, ans al contrari, que un mestre lleonès no pugui donar classes a Catalunya. De fet, hi ha molts mestres que no són nascuts a Catalunya -i alguns menystenen la nostra llengua- i això no els ha impedit mai exercir la seva professió al Principat.

El problema senyor Casado és que quan metges, mestres, notaris, jutges…. de fora de Catalunya exerceixen la seva professió aquí, molt sovint som nosaltres els que hem de canviar d’idioma, renunciant a un dret humà bàsic.

D’altra banda un mestre català pot donar classes a León PERQUE ÉS BILÍNGÜE. És a dir, pot donar classes en castellà sense que els alumnes hagin de canviar d’idioma. També hi ha metges o investigadors catalans que treballen a l’estranger, especialment als Estats Units. Ho fan perquè són molt bons i perquè PARLEN ANGLÈS.

Vostè fa declaracions anticatalanes en un intent desesperat per guanyar vots a les espanyes, però això provoca que el seu partit no pugui aspirar a tenir militants destacats a Catalunya i s’hagi de conformar amb una caterva de polítics d’un nivell miserable, la majoria dels quals no els voldrien ni a l’extrema dreta, ni en un partit en liquidació com és Ciudadasnos.

Les seves afirmacions, senyor Casado són menyspreables i atempten fins i tot a la Constitución Española que en el seu article tercer obliga a l’Estat a protegir i potenciar “totes les llengües cooficials”.

Pablo Casado, recordi’s sempre de Marx, Groucho Marx que va dir: “És millor restar callat i semblar estúpid, que parlar i demostrar-ho” i sobretot, deixi de tocar-nos la llengua als catalans. El dictador Franco ja ho va provar i no se’n va sortir en quaranta anys de setge.