Carnisseria Gual, més d’un segle al servei de la comarca amb una gran família al capdavant

De generació en generació, i sempre defensant els mateixos valors, la Carnisseria Gual és tot un exemple de superació i esforç que, des de fa més d‘un segle, forma part del teixit comercial d‘Igualada.

Els inicis de la història

Per conèixer els orígens d‘aquesta gran empresa i nissaga familiar, viatgem fins a l‘any 1870. El matrimoni Salvador Gual Mateu i Catalina Gual Rosich, ramaders de professió, tenien les quadres al carrer Sant Ignasi d‘Igualada, i els terrenys on pasturaven el bestiar a Vilanova del Camí i al barri de Vistalegre de Santa Margarida de Montbui. La parella va voler obrir una carnisseria per donar sortida al producte propi i així és com va néixer la Carnisseria Gual, que encara en els nostres dies continua oferint-nos el millor producte carni.

El primer negoci dels Gual va obrir les portes al carrer del Born, però la seva ambició i ganes de créixer els va portar a ser molt més que ramaders i botiguers. L‘any 1910, amb la construcció del mercat de carn La Pajarera, Salvador Gual va ser una de les figures que va ajudar a impulsar el projecte. Segons fonts històriques, el mercat tenia 30 taules destinades a la venda de carn per un preu de 12,50 pessetes mensuals. D‘aquesta trentena, Salvador Gual i Catalina Gual, en va aconseguir 20; de nou, aquest fet ens indica que el matrimoni era una parella d‘emprenedors i grans comercials de carn.

Durant els anys que el mercat de La Pajarera es va mantenir actiu, la marca Gual va seguir la seva producció i venda de carn. Les dades històriques també detallen que l‘any 1962, amb el desallotjament de La Pajarera, quedaven pocs carnissers amb parada però els Gual encara hi eren presents.

Al carrer del Born, a la Pajarera, al mercat de Sta. Maria, a la Masuca o a la plaça Sant Joan, la Carnisseria Gual sempre ha tingut al capdavant algun membre de la família disposat a oferir el millor servei.

La gran família Gual

Durant aquests anys de canvis polítics, econòmics i alhora creixement del negoci, la família Gual també anava augmentant, i les generacions venidores continuaven amb la tasca de carnissers. Passant guerres, postguerres, crisis econòmiques, canvis en el consum de la carn i l‘alimentació, i recentment una pandèmia mundial, tots els membres de la família Gual han continuat escrivint la història de la carnisseria, que ara, als nostres dies, és tot un referent dins del comerç igualadí.

Com es mereixen tots i cada un dels membres de la nissaga familiar Gual, repassem els seus noms i el seu paper dins de la Carnisseria Gual. El primer fill del matrimoni Gual (Salvador i Catalina) també anomenat Salvador, es casaria amb l‘Anna Riba, per tenir un altre fill, el Salvador, qui es casaria amb la Milagros Angrill. Aquesta nova parella va tenir dues filles, l‘Anna Gual Angrill, que fins als seus últims dies va ser rere el taulell de la carnisseria, casada amb Martí Torner; i la Immaculada Gual Angrill, amb matrimoni amb Joan Alcoberro, són els pares de l‘actual gerent de la Carnisseria Gual, Xavier Alcoberro Angrill, qui se sent orgullós de portar el cognom Gual i té clar que farà tot el que sigui possible per mantenir viva la història que van començar fa més d‘un segle el Salvador i la Catalina.

Diferents ubicacions, mateix compromís

Com és lògic, al llarg d‘aquests cent setanta-cinc anys d‘història, la Carnisseria Gual ha obert les portes a diferents establiments, però sempre mantenint el compromís amb els clients i oferint un producte de la millor qualitat. Com hem comentat anteriorment, la primera botiga, fundada per Salvador i Catalina, es va obrir al carrer del Born. Després la parella va ampliar la carnisseria amb les parades del mercat La Pajarera. L‘any 1960, poc abans de l‘enderroc del mercat, la família Gual va obrir una nova carnisseria a la plaça Sant Joan, on va treballar l‘Anna Riba, amb la seva neta, Anna Gual Angrill. Un cop enderrocada La Pajarera, la Carnisseria Gual es va traslladar al nou mercat, situat al carrer Santa Maria, 10. Allà atenien els clients l‘àvia Milagros Angrill, amb la seva filla Immaculada Gual Angrill. Uns anys després, el marit de la Immaculada, Joan Alcoberro, va sumar-se al negoci familiar, obrint l‘any 1985 una parada al mercat de La Masuca. Actualment, la botiga de la plaça Sant Joan és la que manté l‘activitat, gestionada pel fill d‘Immaculada i Joan, el Xavier.

Constància, vocació, il·lusió i ganes

Més de cent setanta-cinc anys, una clientela fidel, un producte de qualitat i diversos reconeixements com ara el Premi al Millor Lot de ramaderia (1958) o el Reconeixement al comerç de la Generalitat (2024) demostren que la Carnisseria Gual ha lluitat durant moltes dècades per aconseguir deixar-nos una empremta. Com bé diu Xavier, «segurament la Catalina i el Salvador, quan van decidir vendre el seu producte, no s‘imaginarien que arribarien tan lluny…». El secret per continuar amb les portes obertes, com defensa el Xavier, «és tenir vocació, estimar la teva feina, i ser conscient del que implica ser un Gual».

La manera de viure canvia i la societat mai para, però les ganes i els valors que un dia van començar un matrimoni de ramaders, han perdurat durant molts anys. Segur que la nova generació de la família Gual està preparada per continuar fent gran la Carnisseria Gual.

Entre tots, podem escriure la història que un dia de 1875 va començar a viure el Salvador Gual i la Catalina Gual.

Des de la família Gual volen manifestar un profund agraïment als clients per la seva confiança, fidelitat i entrega; i a totes les persones que han format part de l‘equip de la Carnisseria Gual al llarg de tots aquests anys; sense tots ells, res hauria estat possible. Gràcies.

