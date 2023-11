Carme acull la 5a Mostra de Productes del Parc Agrari Conca d’Òdena

Publicitat

L’Associació de Productors de la Conca d’Òdena i el Parc Agrari organitzen el proper diumenge 12 de novembre a Carme la 5a Mostra de Productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, coincidint amb la Festa Major d’hivern del municipi.

La Mostra se celebrarà de 10h a 14h a la plaça de l’Església. A partir de les 10h els assistents podran adquirir tiquets per a consumir productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena en forma de petits tastets d’una gran varietat d’aliments i begudes, tot coneixent de primera mà tant els productes com els productors locals que hi ha al darrere. També hi podran comprar els productes per a endur-se a casa. Enguany a la mostra hi participaran una quinzena de productors del territori: Ecomercaderet, la Solana de Collbàs, Eixarcolant, Ous Or-Pí, Celler Anna Rosell, Estable 4 vents, Casa Nostra, Associació Aliment Humà, Celler Mestís, La Beneta, Formatgeria Flor d’Ametller i Mas Buret.

Paral·lelament a la mostra, de 10.30h a 14h, hi haurà diverses activitats familiars gratuïtes com ara un escape room rural, pintacares, un taller d’elaboració d’olives, un taller d’estampació d’una bossa de tela o un espai per a pintar motius del Parc Agrari. De 10.30 a 11.30h es faran tres “Píndoles de coneixement” per a descobrir els projectes de La Beneta, un cas de relleu generacional cooperatiu; La Solana de Collbàs, cultiu d’oliveres de secà; i La Rosella com a cultiu en temps de sequera: resultats del primer assaig de cultiu. Es tracta de tres xerrades molt interessants i vinculades al territori. A les 11.30h hi haurà una demostració de cuina en directe i la jornada es clourà amb un concert del grup de música igualadí Mel i Cayena, que amenitzarà l’hora del vermut de 12.30 a 14h.

Aquesta serà la 5a edició de la Mostra de Productes del Parc Agrari. Les edicions anteriors es van celebrar a Santa Margarida de Montbui, Rubió, Capellades i Copons. Es tracta d’un esdeveniment impulsat per l’Associació de Productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena i el Parc Agrari, gràcies a la col·laboració del Consell Comarcal de l’Anoia, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Productes de la Terra i, en aquesta edició, l’Ajuntament de Carme.

Festa Major de Carme per Sant Martí

Carme prepara per a aquest cap de setmana la Festa Major d’Hivern. Divendres 10 al Teatre de Carme es representarà l’obra ‘El Llegat’ a les 20h. Dissabte a les 12h, missa solemne a l’Església de St. Martí. A les 19h es farà un ‘Tast de vins’ al Casal de Carme. A les 21:30h hi haurà el ‘Sopar i festa’ amb botifarra de Calaf, vi i embotits. Diumenge 12 hi haurà durant tot el matí la Mostra de Productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena amb una fira i degustació de productes km i moltes activitats.

