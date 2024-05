Carla Gonzàlez Ferrer presenta “La visibilitat de l’invisible”, un disc sorgit de l’Estival de Jazz

El disc de la contrabaixista i compositora és dedicat a les dones sàvies i influents de l'edat mitjana i va ser enregistrat durant la darrera Carta Blanca

La contrabaixista i compositora Carla Gonzàlez Ferrer, edita La visibilitat de l’invisible, un disc enregistrat en directe a la darrera edició de la Carta blanca que organitza l’Estival de Jazz d’Igualada, un homenatge a les dones sàvies i influents de l’edat mitjana que molt sovint han estat silenciades i oblidades.

A partir dels textos escrits per dones entre els segles XII i XIII, i atreta per la mística medieval, Carla Gonzàlez Ferrer s’ha inspirat per compondre la música d’aquest disc, on s’aprecien una varietat d’estils fruit del seu bagatge i dels seus interessos.

Aquestes dones valentes, modernes, que capgiren una mica la idea preconcebuda que tenim de l’edat mitjana com una època fosca, han inspirat una música que destaca pels seus motius tonals, per unes sonoritats properes a la música antiga, per les seves dosis de improvisació lliure i per unes composicions que a vegades tenen una clara estètica pop. Tot plegat i sense deixar de banda la sonoritat del jazz, construeixen una estètica pròpia que defineix el present musical d’aquesta destacada contrabaixista.

Per aquest enregistrament Carla González s’ha envoltat d’un grup de músiques que han estat decisives a l’hora d’interpretar les seves composicions i construir les diferents textures, prescindint d’instruments harmònics, que defineixen la sonoritat de la seva música.

La saxofonista i cantant Eva Fernández, la també saxofonista Haizea Martiartu, la trompista Cristina Sunyer, la trombonista Alba Pujals i la bateria Andrea González, són les companyes de la Carla en aquest projecte, músiques destacades del jazz actual que es fa a casa nostra i que juntament amb d’altres han contribuït a revertir una escena tradicionalment masculina, ara ja caduca.

Aquest és un disc fruit de la Carta Blanca que any rere any organitza l’Estival de Jazz d’Igualada amb col·laboració amb el segell UnderPool i que ja prepara una nova edició que protagonitzarà la bateria Estefania Chamorro el pròxim 7 de juny al Teatre de l’Aurora en el marc de la programació d’aquest festival. 