Caramelles 2025 a l’Anoia

A la comarca de l’Anoia, com en molts altres indrets de Catalunya, també hi ha municipis que organitzen les seves pròpies caramelles. Consulta diferents propostes de Caramelles organitzades a l’Anoia per a aquest 2025.

Les caramelles eren, en origen, unes cançons populars que es canten per Pasqua per celebrar la resurrecció de Jesús. Actualment, però, les caramelles han anat introduint temàtiques diverses en les quals també hi entra l’humor o la crítica social. Tradicionalment, els intèrprets són grups d’infants o d’adults que surten a cantar davant de cases i masies, generalment acompanyats per instruments musicals. Originàriament, els cantaires recollien ous o diners que la gent els donava amb els quals feien un àpat col·lectiu.

Dates i horaris de les Caramelles a l’Anoia

Sant Martí de Tous

Les Caramelles de Sant Martí de Tous són una tradició festiva molt arrelada a la vila, a més de centenària, ja que se celebren des de finals del Segle XIX. Actualment les Caramelles de Sant Martí de Tous compten amb uns 130 participants, dels quals 80 són cantaires i la resta són lloques, ballesters i músics. Les edats dels cantaires van dels 6 als 75 anys. Els cantaires segueixen un recorregut pels carrers i places del poble.

Data: Diumenge 20 d’abril

Horari inici: 9h

La Llacuna

La Llacuna té dues colles que canten Caramelles: la Coral La Cuitora de La Llacuna i l’associació Ben endins com qui ensorra l’àpit. Les dues colles de cantaires, inicien el recorregut el dissabte a les 16:00h a la Plaça Major davant l’Ajuntament, continuant tot seguit pels carrers, places i ravals de La Llacuna.

El diumenge de Pasqua al matí, els cantaires reprenen fins a la Plaça Major. Una vegada a la plaça al voltant de la una del migdia, les dues colles fan els últims cants per concloure la cantada de Caramelles.

Data: Dissabte 19 i diumenge 20 d’abril

Horari inici: 16h (dissabte), 11h (diumenge)

Hostalets de Pierola

Data: Diumenge 20 d’abril

Hora inici: 12h

Jorba

Data: Diumenge 27 d’abril

Hora inici: 9:30h

Òdena

Els propers dissabte 19 i diumenge 20 d’abril, l’Associació de Caramellaires d’Òdena celebraran les tradicionals Caramelles al municipi odenenc, sumant així un any més, i ja en són vint-i-vuit, d’actuació caramellaire.

Així, i com és tradicional, dissabte, la colla odenenca voltarà per les masies dels municipi, començant la seva actuació a Cal Viadiu (15h), Cal Magí de Viladés (16h) Can Brunet (17h), Cal Roig (18h), Ca l’Enric (19h), Les Casetes d’en Mussons (20h), i l’Espelt (21h).

Diumenge, l’entitat odenenca reprendrà la cantada de Caramelles a les 9.30h al Raval d’Aguilera (9.30h), on faran una aturada per esmorzar, després es desplaçaran fins a la plaça Major (11.30h), a continuació aniran al Mercat del Pla (13h) i acabaran les cantades al carrer de la Guixera (14h).

Data: Dissabte 19 i diumenge 20 d’abril

Hora inici: 15h (dissabte), 9:30h (diumenge)

Prats de Rei

Data: Diumenge 20 d’abril

Hora inici: Per confirmar

Veciana

Diumenge 20 d’abril el municipi de Veciana celebrarà la festivitat de la Pasqua Florida amb les tradicionals cantades i ballades de Caramelles dirigides per Mireia Duran.

Data: Diumenge 20 d’abril

Hora inici: 10h

Calaf

Els cantaires realitzaran les diferents cantades tot fent un recorregut pels carrers i places del municipi.

Data: Diumenge 20 d’abril

Hora inici: 9h

Sant Martí Sesgueioles

Les Caramelles de Sant Martí Sesgueioles començaran el 20 d’abril a les 9h, en un recorregut que sortirà des de la Fàbrica, en un recorregut per tot el municipi.