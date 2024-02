Capellades s’omple de vida aquest cap de setmana amb el Mercat Figueter

Publicitat

A Capellades tancarem el mes de febrer el diumenge 25, amb el Mercat Figueter, que se celebra el segon diumenge de Quaresma. Com és habitual, l’activitat començarà el dia abans, dissabte 24 de febrer, amb diferents propostes.

Al matí, 35è Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy pels carrers de la vila i al vespre, Concert del Cosmos Quartet.

Per al diumenge 25 hi ha moltes propostes diferents, repartides per diversos espais.

El regidor de Promoció Econòmica, Àngel Soteras, destaca com “l’essència de la nostra Fira, el Mercat Figueter de Capellades, és posar en valor el comerç de la vila i també els diferents elements que la caracteritzen, tant a nivell patrimonial com associatiu”.

Al llarg del dia hi haurà propostes comercials i ambientacions florals, enguany recreant quadres famosos. També es repetirà el Ral·li fotogràfic organitzat per l’Agrupació Fotogràfica Capellades.

Durant tot el matí es podrà gaudir de les diferents actuacions del Tastet de cultura popular amb els Gegants, la Colla de Ball de Bastons, la Banda de música de Capellades, els Falcons, els Capgrossos, el Coro Rociero Morenita de la Sierra. A la tarda, espectacle familiar a la plaça de Catalunya. Per tot el circuït hi haurà diferents espais: a la plaça de Sant Miquel, els Jocs Gegants amb inflables i playmòbils; a la plaça de Verdaguer, el Vermut de la Fira amb les bodegues de la vila i els Congelats La Gamba; a la plaça de la Bassa, un espai pícnic amb carns a la brasa, i a la plaça de Catalunya, les migas andaluzas de la Casa d’Andalusia de Capellades.

Com sempre, cal destacar les exposicions com la del Museu Molí Paperer mostrant part del seu fons d’art, la de mobles antics restaurats pel mestre artesà Jesús Arana – al número 11 del carrer del Pilar, o la de les obres participants al 35è. Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy, que presidiran la plaça Catalunya.

35a edició del Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy amb premis molt especials

El dia abans del Mercat Figueter, dissabte 25 de febere, Capellades acull el XXXV Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy. De 10 del matí a quarts de 2 de la tarda els pintors i pintores ompliran els carrers de la vila per escollir els racons que més els agraden.

Premi especial

Enguany el Premi Especial Capellades és per a les obres que reflecteixin edificis singulars de Capellades com Casa Bas, Cal Baldufes, Casa Antoni Argelich, Ca l’Illa, Cal Piñas, Bar Aloy, Hotel Tall de Conill, Casa Bartomeu Sabater, Casa Rossell Aloy i la Casa de la Vila. Seguidament es farà el lliurament de premis a Casa Bas.

Novetats

En aquesta edició hi ha una novetat destacada: el premi especial del públic. El diumenge de Mercat Figueter totes les pintures s’exposaran al bell mig de la plaça de Catalunya. Tothom qui ho vulgui podrà votar la que més li agradi, que s’emportarà un premi especial.

A partir d’aquí, es farà una mostra a la sala municipal d’exposicions Les Voltes de Casa Bas, que es podrà visitar els caps de setmana, del 2 al 24 de març.

Les bases del concurs es poden consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de Capellades.

Joan Campoy

Joan Campoy va néixer l’any 1907 a La Selva del Camp (Tarragonès) als quatre anys es va traslladar a Capellades, on va viure fins a la seva mort.

En aquest poble aprengué l’ofici de pintor i des de ben jove va començar a donar forma a una sensibilitat artística innata que, de manera gairebé autodidacta, va anar perfeccionant. Tingué costum de dibuixar-ne els contorns naturals primer des de les tècniques del detallisme i posteriorment des de l’impressionisme més singular.

Després de la guerra va compartir el costum de sortir a pintar pels volts del seu poble amb altres artistes capelladins, com Josep Costa Solé, Francesc Piñol, Maties Mayans i un aleshores ben jove Amadeu Freixas Vivó. D’aquelles experiències artístiques compartides l’any 1942 va néixer l’entitat aleshores batejada com “Amigos de las Artes”. Campoy va realitzar diferents obres que perpetuen la seva memòria.

L’any 1982, en ocasió de la celebració dels seus setanta-cinc anys, Joan Campoy va rebre un homenatge, i l’Ajuntament de Capellades, va nomenar-lo com a el primer “Fill Adoptiu” de la població. Des d’aquell any i durant 34 edicions s’ha celebrar al seu poble un concurs de pintura ràpida en memòria seva que convoca diferents artistes d’arreu del país.

Programa d’actes Mercat Figueter 2024

El Mercat Figueter de Capellades 2024 arriba carregat de propostes per a tots els públics. Activitats culturals, d’oci, jocs, exposicions i molt més a diferents espais del municipi.

DISSABTE 24 DE FEBRER

10:00h – 13:30h. Carrers i places. XXXV Concurs de pintura ràpida Joan Campoy – Premi Capellades, “Edificis singulars de la vila.”

14:30h. Les Voltes Casa Bas. Lliurament del Premi XXXV Concurs de pintura ràpida Joan Campoy.

20:00h. Teatre La Lliga. Concert de Cosmos Quartet. Presentació del disc Influències II. 10€ / 7,50€ socis.

DIUMENGE 25 DE FEBRER

10:00h – 20:00h. Carrers i places. Mostra de comerç i serveis: paradetes d’arreu, mostra de comerç local i entitats de Capellades.

10:00h – 19:00h. Plaça Catalunya. 5è Ral·li fotogràfic – Mercat Figueter. Inscripcions 10:00h. Organitza: Agrupació Fotogràfica de Capellades.

10:00h – 19:00h. Plaça Sant Miquel. Jocs gegants del Mercat Figueter: inflables i PlayMobils.

10:00h – 19:00h. Diferents espais de la vila. Ambientació floral de recreant quadres famosos. Muntatge a càrrec de Jardiflor Torres Capellades.

11:00h. Plaça Catalunya. Inauguració institucional del Mercat Figueter i ball amb els Gegants de Capellades.

11:00h. Plaça Catalunya. Inauguració de l’exposició XXXV Concurs de pintura ràpida Joan Campoy – Premi de Capellades amb premi especial Capellades Comerç de votació popular.

11:30h. Plaça Carrers i places. Tastet de cultura popular de la Fira amb la Colla de Ball de Bastons de Capellades.

11:30h – 13:00h. Plaça Catalunya. Tastet de migas andaluzas a càrrec de la Casa d’Andalusia de Capellades.

12:00h. Plaça Catalunya. Tastet de cultura popular de la Fira amb els Falcons de Capellades.

12:00h – 14:00h. Plaça Verdaguer. Vermut de la Fira amb les bodegues del poble i Congelats la Gamba.

12:30h. Plaça Catalunya. Tastet cultural popular de la Fira amb els Gegants de Capellades.

12:30h. Piscina Blava. Concert Vermut Lemon Day amb Mai Jamás.

13:00h. Plaça Catalunya. Tastet cultural popular de la Fira amb els Capgrossos.

13:00h – 16:00h. Plaça de la Bassa. Espai pícnic amb carns a la brasa.

13:15h. Carrers i places. Actuació Banda de música Capellades.

13:30h. Plaça Catalunya. Tastet musical amb el Coro Rociero Morenita de la Sierra. Organitza: Casa d’Andalusia de Capellades.

17:30h. Plaça Catalunya. Espectacle familiar ‘HOHIHU’ de Farrés Brothers i Cia.

Museus i exposicions

10:30h – 14:30h. Museu Molí Paperer de Capellades.

11:00h – 14:00h. Abric Romaní, NEAN Parc Prehistòric de Capellades i Cigalera del Capelló.

10:00h – 14:00h. Sala Mirador MMMPC. Exposicions Fons d’Art del Museu Molí Paperer de Capellades.

10:00h – 19:00h. Carrer Pilar. Exposició de mobles antincs i restaurats del mestre artesà Jesús Arana. Organitza: Família Arana Bisbal.

10:00h – 18:00h. Plaça Catalunya. XXXV Concurs de pintura ràpida Joan Campoy – Premi Capellades.

