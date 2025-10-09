Cap de setmana d’aviació adaptada a l’Aeròdrom d’Òdena

Aquest cap de setmana l’aeròdrom d’Òdena acull una nova edició de l’Aviació Adaptada, un projecte liderat per l’entitat Las Sillas Voladoras, que assumeix l’organització de la mà del seu president, Carlos de Albert, també president del Club de Vol a Vela d’Igualada-Òdena.
Al llarg del cap de setmana, un total de 50 persones amb discapacitat —25 el dissabte i 25 el diumenge— tindran l’oportunitat de volar en planejadors, velers i ultralleugers. Els participants provenen de les entitats del sector de la discapacitat: Fundació Àuria, Institut Guttmann, Mifas, ASPAYM, Associació Esclerosi Múltiple Anoia – AEMA, Fundació Step by Step, algunes d’elles de la comarca de l’Anoia i d’altres d’arreu del territori.
“El que volem és que les persones amb discapacitat puguin viure la sensació única de volar, sense barreres ni obstacles, i que aquesta experiència serveixi per empoderar-les i demostrar que l’aviació també és per a tothom”, explica Carlos de Albert, president de Las Sillas Voladoras.
L’activitat manté l’essència de les edicions anteriors: al matí es faran els vols i al migdia es compartirà un dinar de germanor entre usuaris, famílies i voluntaris. Precisament, la col·laboració del voluntariat serà clau un any més per garantir que l’experiència sigui segura, accessible i inoblidable.
Aviació Adaptada compta amb el suport institucional de l’Ajuntament d’Igualada, Ajuntament d’Òdena, Consell Comarcal de l’Anoia, Diputació de Barcelona, Aeroports de Catalunya, Federació Aèria Catalana i Consorci de l’Aeròdrom d’Igualada-Òdena.