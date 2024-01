Cap de setmana ple d’activitats per la Festa Major de Sant Vicenç de Castellolí

Publicitat

Castellolí celebra aquests dies la Festa Major de Sant Vicenç en honor al seu patró, amb activitats pensades per a totes les edats. Destaquen la 10a edició de la Nit de l’Esport, el 27è Concurs de cuina i l’Escape Room familiar que es farà diumenge a l’Església Vella.

Les festes van començar ahir, dijous, amb la inauguració d’una exposició sobre el ‘Cau de Castellolí’.

Avui, divendres arribara un dels plats forts d’aquestes festes: la 10a Nit de l’Esport, on es reconeixerà el millor veí o veïna esportista de l’any 2023. L’acte tindrà lloc a les 20 h a La Brillante. Castellolí no deixa de banda la seva solidaritat en aquestes festes i, com ja és habitual, abans, a l’edifici de La Cooperativa s’ha programat un acapte de sang (de 16 a 20h).

Demà, dissabte 27 de gener, s’encetarà el dia amb una xocolatada a la plaça del poble a les 10 del matí. A les 11h, el ciclista castellolinenc Jordi Casablanca dirigirà una sessió de Pumptrack per a infants i joves de 8 a 14 anys i, més tard, a les 12h la canalla podrà gaudir d’un espectacle infantil a càrrec de Pep Callau i els Pepsicolen, a la mateixa plaça. A la tarda també hi ha programats diversos actes: a partir de les 19:30h els veïns i veïnes de Castellolí podran demostrar els seus coneixements culinaris amb el 27è concurs de cuina, organitzat a La Brillante i que comptarà amb un lliurament de premis. Per participar-hi cal inscriure’s a l’Ajuntament. A continuació, tindrà lloc un sopar de degustació i a dos quarts de 12 de la nit hi ha programat un monòleg a càrrec d’Edu Mutante.

L’últim dia de les festes dedicades a Sant Vicenç, patró de Castellolí, se celebrarà la Missa de Festa Major a les 10 del matí i a les 11h hi ha programada una escape room familiar a l’Església Vella, gràcies al gran èxit que va tenir l’any passat. A les 6 de la tarda, es representarà l’obra de teatre ‘El Nom’, de la companyia grup ATC.

El regidor de Cultura i Festes de Castellolí, David Arana, explica que les festes compten amb activitats per a tots els públics, totes les edats, però també de tots els àmbits “volem unes festes amb un ambient festiu i que tothom pugui gaudir-ne”. En aquest sentit, des del consistori s’ha treballat perquè tots els actes siguin gratuïts “no volem que ningú deixi de participar de la festa per barreres econòmiques”.

D’entre tota la programació i a banda dels dos plats forts de la festa, Arana destaca enguany la inauguració de l’exposició ‘El Cau de Castellolí’ “és un espai i un centre de reunions que es va crear als anys 80 i aquesta és la primera vegada que commemorem la seva història, serà un retrobament amb la gent que hi va ser des de l’inici i on podrem veure fotografies d’aquells anys”.

Degut a l’èxit que va tenir aquesta activitat en les darreres edicions, aquest any també es farà l’activitat ‘Engalana el teu balcó!’, la qual es va recuperar fa un parell d’anys. L’Ajuntament fa una crida als castellolinencs i castellolinenques que tornin a engalanar el balcó o la finestra de les seves llars. El consistori lliurarà un present a tots els participants. Cal fer inscripció prèvia a l’Ajuntament o a través de l’App de Castellolí.

