Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

18 de setembre de 2025

Can Muscons engega una nova temporada de tardor amb activitats pel jovent

Un article de

L’Espai Jove Can Muscons arrenca aquest setembre amb un programa ple d’activitats pensades especialment per als joves. La iniciativa vol oferir un espai on aprendre, experimentar i alhora passar-ho bé, amb propostes que van de la cuina al teatre, passant pel cant o el cinema. Totes les activitats són gratuïtes i estan obertes a nois i noies d’entre 12 i 30 anys.

Els dilluns es dedicarà a la cuina i la nutrició amb un taller que vol demostrar que menjar bé no ha de ser avorrit. Les sessions combinen teoria i pràctica, amb receptes senzilles i saludables que els participants es podran endur a casa. 

Els dimarts seran l’escenari de la creativitat amb el taller de transformació de roba, on es podrà aprendre a cosir, dissenyar peces noves i donar una segona vida a les que ja no s’utilitzen.

Els dimecres prendrà protagonisme la música amb el taller de cant i tècnica vocal, pensat tant per a principiants com per a qui ja té experiència, i que treballarà la respiració, la projecció de la veu, l’afinació i la presència escènica. 

Els dijous es reservaran per al teatre de l’Oprimit, una proposta que vol fomentar la reflexió crítica, l’acció col·lectiva i l’expressió personal a través de dinàmiques creatives i participatives.

La setmana acabarà els divendres amb una tarda de cinema en què, més enllà de veure pel·lícules, es vol generar un espai de trobada, tertúlia i debat amb crispetes a la mà. Les temàtiques de les projeccions abordaran qüestions properes als joves, com ara l’amistat, la identitat o el futur.

Tots els tallers de l’Espai Jove Can Muscons començaran el 29 de setembre, són gratuïts i amb places limitades.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
IgualadaRedacció