El Campus d’Igualada acollirà estudis de Medicina i de Dret en els propers cursos

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha anunciat que el Campus d’Igualada-UdL acollirà a partir del proper curs classes del quart, cinquè i sisè any de Medicina, amb un total de 75 estudiants. L’anunci s’ha produït coincidint amb la inauguració del campus de Ciències de la Salut del Passeig Verdaguer.
Progressivament, s’anirà ampliant el nombre de places per poder cursar el grau complet, que està previst que es pugui fer a partir del curs 2028-2029.
Segons ha pogut saber La Veu de l’Anoia, a partir del 2027 també es podrà estudiar el Grau de Dret al Campus d’Igualada.