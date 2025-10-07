La Caminada Montigual reuneix 400 persones fent el camí entre Igualada i Montmaneu

Aquest passat diumenge més de 400 caminadors i caminadores, vinguts de més de 60 poblacions de tota Catalunya, van participar a la Caminada Montigual, la ruta que uneix Igualada —la capital de l’Anoia— amb Montmaneu, el primer poble de la comarca entrant per la Franja de Lleida. L’activitat va oferir tres punts de sortida adaptats a diferents distàncies: 28 km des d’Igualada, 20 km des de Jorba i 8 km des de Santa Maria del Camí.
A les 08:00 h va sortir un grup de gairebé 150 participants que van afrontar la distància de 28 km; el recorregut incloïa la nova Via Blava fins a Jorba, el carril bici de Jorba a Santa Maria del Camí i els últims 8 km per senders i boscos de la part alta de l’Anoia fins a arribar a Montmaneu. A les 09:00 h van prendre la sortida prop d’un centenar de persones des de l’Alberg de Pelegrins de Jorba, on Mossèn Enric va beneir els participants tal i com ho fa amb els pelegrins que passen per casa seva, i a les 10:00 h un altre grup d’uns 150 caminadors va sortir des de Santa Maria del Camí per recórrer els corriols de la rasa de la Coma fins a Montmaneu.
Diversos punts d’avituallament van fer més còmode el pas dels participants al llarg del trajecte, però el moment més celebrat va ser l’arribada a la plaça de Montmaneu, plena de gom a gom, on els assistents van gaudir d’una fideuada i de iogurt del Pastoret. Durant el dinar es va poder escoltar música en directe: Marc Cros a la guitarra i la jove cantant igualadina Dolça Prat van ambientar la jornada.
Per facilitar els desplaçaments, l’organització va habilitar un autocar de retorn que va portar els participants als punts de sortida en diferents viatges.
Aquest esdeveniment ha estat organitzat per l’Ajuntament de Montmaneu, amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament d’Igualada, i amb la col·laboració dels ajuntaments de Jorba i Veciana.
L’alcalde de Montmaneu, Àngel Farré, va valorar molt positivament la gran participació i, especialment, l’ambient de joia i benestar a l’arribada. Segons l’alcalde, l’èxit d’aquesta edició encoratja a l’equip del poble a començar a preparar la Montigual 2026, amb la voluntat de seguir obrint les portes dels paisatges de l’Anoia a visitants d’arreu del país.