“Cada any treballem per millorar la Festa Major afegint noves propostes i mantenint les més exitoses”

Noemí Trucharte és l’alcaldessa de Vilanova del Camí i la presidenta del Consell Comarcal, càrrec que comparteix amb Jordi Parcesias. També és advocada. El seu objectiu era continuar formant part del govern per seguir millorant el municipi. Amb motiu de la Festa Major de Vilanova, que se celebra aquest cap de setmana, parlem amb l’alcaldessa Trucharte.

Com serà la Festa Major d’aquest 2023?

La Festa Major són dies de retrobament amb els amics, la família, els veïns i les veïnes molt esperats per la ciutadania després de les vacances d’estiu. Enguany, hem mantingut la festa en la seva essència original, una combinació d’artistes locals i d’artistes més mediàtics, activitats per a infants, joves i en família, actes protocol·laris, esportius… Cada any treballem per millorar i enriquir aquesta festa, afegint noves propostes i mantenint aquelles que han estat un èxit en edicions anteriors, amb l’objectiu de superar-nos any rere any i oferir una festa perquè la ciutadania pugui gaudir d’aquests dies de gresca, convivència i alegria.

Quin és el plat fort de la festa?

S’ha fet una programació pensada per a tot tipus de públic, i es veu reflectida a les activitats organitzades per aquests dies. No hi ha un únic plat fort en aquesta festa.

Els actes més tradicionals, com la proclamació de pubilles i l’hereu, la diada castellera o la trobada d’agermanament amb els municipis amb qui tenim vincles d’amistat, es complementen amb actuacions de grups de primer nivell com la Orquestra Venus, el concert amb Hotel Cochambre, el va parir tour, el concert acústic amb Black Ladies i l’actuació de Miki Núñez.

Hi ha novetats en la Festa Major d’aquest any?

Com he comentat abans, enguany conservem el format de la festa tal i com la hem dissenyat les darreres edicions.

Pel que fa a novetats, hem organitzat el primer campionat d’escacs al municipi. També cal destacar que recuperem la sardinada popular que s’havia fet en anteriors edicions, gràcies a la col·laboració d’una entitat del municipi com és Camp del Rei. A més, per segon any consecutiu organitzem el concurs de penyes, atesa la gran participació de la primera edició i l’alta demanda per part de la ciutadania.

Quin és el teu acte preferit de la Festa Major de Vilanova?

Qualsevol acte que ens permet conviure i compartir moments per recordar amb els veïns i veïnes del municipi.

“No hi ha un únic plat fort en aquesta festa. Tot és especial i pensat per a tot tipus de públic.”

Eleccions i nou mandat

Ets de nou l’alcaldessa de Vilanova del Camí. Com ets sents?

No puc estar més contenta, i valoro molt positivament els resultats obtinguts que m’han permès revalidar l’alcaldia. Que una gran majoria de veïns i veïnes hagin donat el seu suport a les nostres polítiques i gestió municipal ens mostra un nivell excepcional de confiança per part de la ciutadania a la feina feta durant el darrer mandat. Vilanova estima el projecte que estem portant a terme i totes les persones que en formen part.

Com vas viure tot el període de campanya, eleccions…

Ha estat un període intens i amb moltes hores de dedicació, tot i que ja teníem molta feina feta abans del període de campanya.

Estar al capdavant d’un projecte d’aquesta envergadura exigeix estar al peu de carrer i al costat de la ciutadania tots els dies de l’any, no només en període electoral.

Com és l’actual govern?

Tenim un equip potent, jove i emprenedor amb moltes ganes de dissenyar nous projectes per millorar el nostre municipi. S’ha fet un govern de consens amb un altre grup polític perquè hem volgut donar més consistència al consistori i governar tenint en compte diferents punts de vista. Aprofitarem aquesta oportunitat per agilitzar el procés de pressa de decisions, tot i que continuarem negociant i cooperant de forma constant amb la resta de forces polítiques. És essencial tenir en compte les preocupacions de tota la ciutadania per garantir el benestar i la qualitat de vida del municipi en la seva totalitat.

Quins nous objectius tens per aquest nou mandat?

Els principals objectius pels que treballarem durant aquest mandat són tots els que posen les persones en el seu eix principal. Objectius que vam plantejar al nostre programa electoral, però també estem oberts a d’altres propostes que ens fan arribar els nostres veïns i veïnes. És imprescindible conèixer la seva opinió però donar cobertura i adaptar les nostres polítiques a les diferents demandes i necessitats.

Des del govern continuarem treballant per millorar els serveis, la dinamització econòmica i la creació d’ocupació, la promoció de l’ús d’energies renovables, programes d’habitatge social, abordar les necessitats de les persones amb capacitats diverses, promoure la cultura i l’esport… amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de totes les persones que viuen a Vilanova del Camí.

“El soterrament de la via del tren permetria aconseguir millores considerables.”

Quines mesures aplicarà el teu govern per a ajudar al desenvolupament econòmic del municipi?

Malgrat els recursos dels que disposa l’Ajuntament són molt limitats, continuarem treballant com hem fet fins ara. Com podem ajudar en aquest desenvolupament econòmic? fomentant l’emprenedoria, mantenint les subvencions per al foment de la creació de llocs de treball, impulsant el desenvolupant de reforma, millora creació de noves infraestructures, col·laborant amb institucions educatives que ajudin en el procés d’incorporació al mercat laboral local, oferint formació per adquirir competències necessàries a les demanes actuals… en serien alguns exemples.

Vilanova del Camí

Quin canvi necessita urgentment el municipi?

Hi ha un canvi molt important, tot i que no depèn directament del municipi la seva execució. La via del tren és una infraestructura que divideix el nostre municipi en dos, i el seu soterrament permetria aconseguir millores considerables. Gaudiríem d’una millor mobilitat i connectivitat amb el municipi d’Igualada per a vehicles i persones. Es podria aprofitar l’extensió resultant per desenvolupar nous espais per a l’ús públic. Milloraríem la qualitat de vida de la ciutadania reduint el soroll i les vibracions als residents de la zona. Una transformació d’aquesta envergadura esdevindria una de les actuacions més beneficioses per al progrés del nostre municipi. Som coneixedors que és un projecte molt ambiciós, però per aquest motiu treballarem de forma constant per tal que la Generalitat de Catalunya tingui en consideració la nostra proposta i es pugui fer realitat.

Can Muscons és un lloc de referència de Vilanova. Què aporta al municipi?

Aquest equipament és la porta d’entrada del joves a l’Ajuntament, i esdevé un espai de referència i de trobada, no només per la joventut del nostre municipi sinó també per la dels municipis de la conca d’Òdena i més enllà. Permet als joves tenir accés a la informació i assessorament juvenil, rebent suport en la gestió de tràmits i passos que els pertoquen en el seu trànsit a la vida adulta. A més, està pensat per gaudir de l’oci amb la programació d’activitats continuades, disposa d’una zona d’estudi i es cedeix també a les entitats, d’altres organismes i administracions supramunicipals per organitzar activitats formatives diverses. Creiem que és un espai imprescindible per encabir les necessitats i demandes dels joves del municipi, que fins la implantació d’aquest servei no tenien un espai propi.

El tram del radar va portar cua durant molt de temps. Com està ara la situació? Continuen circulant a la velocitat no adequada?

Des de l’Ajuntament continuem treballant per millorar la mobilitat i garantir la seguretat viària a tots els carrers del municipi. Tot i que s’ha reduït, encara hi ha conductors que no respecten la senyalització ni la normativa de trànsit i per aquest motiu hi ha sancions per circular en una velocitat molt més elevada del que està permès a la via, però també per no estacionar en els llocs autoritzats, no respectar la senyalització… entre d’altres.

El tram de radar permet visualitzar i penalitzar els conductors que no respecten les limitacions establertes, en un tram on ha augmentat la circulació de persones considerablement.

Hi ha alguns grups polítics que insisteixen en l’augment d’altres elements complementaris per reduir la velocitat, però als estudis previs s’ha comprovat que no han estat suficientment efectius. Quan conduïm cal respectar les normes de trànsit, estar pendents de la senyalització i considerem que no podem pertorbar la normal circulació i penalitzar els conductors que sí que ho fan bé.