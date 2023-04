Bou també guanya a Bordeus abans de l’aturada del mundial indoor

Amb l’arribada del bon temps, el mundial sota sostre s’atura per donar pas al campionat del món a l’aire lliure. Dels quatre trials disputats fins ara, el pilot pierenc Toni Bou, amb Montesa, n’ha guanyat tres, i el pilot basc Jaime Busto, amb GasGas, n’ha guanyat un, el que es va disputar a la vora de Viena.

Després de les seves victòries als trials de Barcelona i Pamplona, ara en el de Bordeus disputat el passat Divendes Sant, Bou es va imposar per davant d’Adam Raga amb TRRS i Busto com a tercer classificat.

Al final del trial francès el pierenc comentava que “ha estat una prova molt exigent en la qual he anat de menys a més i he acabat pilotant a un gran nivell malgrat que en la final he començat amb un error. Sens dubte ha estat un X-Trial molt emocionant per als espectadors però de nervis i tensió per a nosaltres. Liderar el campionat amb tres victòries i una segona posició arribant a l’aturada estiuenca és una gran notícia”.

El campionat sota sostre es tornarà a reiniciar el dissabte 7 d’octubre a Andorra i ja serà ben aviat, concretament el dissabte 15 i diumenge 16 d’aquest mes d’abril, que començarà pels voltants de la població gallega d’Arteixo el campionat mundial a l’aire lliure.