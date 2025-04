El boom del CBD: usos terapèutics, beneficis i marc legal actual a Catalunya

El CBD està transformant la manera com moltes persones gestionen l’estrès, el dolor i el descans. En aquest article comparteixo, com a professional del sector, què és, per a què serveix i com fer-ne un ús segur i responsable.

Fa uns anys, gairebé ningú sabia què era el CBD. Avui, però, moltes persones que entren a la meva botiga ja en tenen alguna idea. Alguns en busquen per calmar l’ansietat, d’altres per dormir millor o alleujar dolors musculars. I molts, simplement, tenen curiositat i volen entendre millor de què es tracta.

El CBD —abreviatura de cannabidiol— és un dels més de cent compostos presents a la planta del cànem o del cànnabis. A diferència del THC, que és el responsable dels efectes psicoactius del cànnabis, el CBD no col·loca ni altera la percepció. Això el fa especialment interessant per a aquelles persones que busquen beneficis terapèutics sense els efectes secundaris del consum recreatiu.

Quins beneficis pot oferir?

Diversos estudis científics avalen el potencial del CBD en l’àmbit de la salut. Tot i que encara calen més recerques clíniques per confirmar alguns dels seus usos, molts pacients i professionals sanitaris ja en fan ús com a complement. Les aplicacions més habituals són:

Reducció de l’ ansietat i l’ estrès .

i l’ . Millora de la qualitat del son en persones amb insomni.

en persones amb insomni. Alleujament de dolor crònic i inflamacions musculars o articulars.

i inflamacions musculars o articulars. Control de símptomes en malalties com l’epilèpsia refractària, entre moltes altres.

Personalment, a la botiga he vist casos molt variats: des de persones grans que l’utilitzen per dormir millor, fins a esportistes que el fan servir per recuperar-se després de l’exercici. És important destacar que el CBD no és una medicina ni substitueix cap tractament mèdic. Però pot ser un bon aliat en la millora del benestar quotidià.

I tot això… és legal?

Aquesta és una de les preguntes més freqüents. La resposta és que sí, però amb matisos. A l’Estat espanyol, el CBD no està catalogat com a substància il·legal. Es pot comercialitzar, sempre que els productes compleixin alguns requisits, especialment el de contenir menys del 0,2% de THC.

Tot i això, no està permès vendre productes amb CBD com a aliments o suplements per a consum humà, encara que es facin servir així en altres països europeus. Aquí, el CBD es comercialitza com a producte de col·leccionisme, cosmètic o d’ús tòpic, depenent del format.

Aquest escenari genera certa confusió, tant entre consumidors com entre venedors. Per això, és fonamental informar-se bé i adquirir els productes en establiments de confiança, que coneguin la normativa i garanteixin la qualitat del que ofereixen.

Com saber si un producte és de qualitat?

Amb el creixement del mercat del CBD, també han proliferat marques i productes de dubtosa procedència. Per això, sempre recomano revisar alguns punts clau abans de comprar:

El producte hauria d’incloure un certificat d’anàlisi d’un laboratori independent, que indiqui el contingut real de CBD i THC.

d’un laboratori independent, que indiqui el contingut real de CBD i THC. La procedència del cànem (amb llavor certificada per la Unió Europea i ecològic) és un factor de qualitat.

(amb llavor certificada per la Unió Europea i ecològic) és un factor de qualitat. Els ingredients i la concentració han d’estar ben especificats a l’etiqueta.

Els formats més habituals són els olis sublinguals, les cremes tòpiques, els bàlsams musculars, flors de CBD i vaporitzadors, infusions i, en alguns països, càpsules o fins i tot llaminadures.

Una eina útil si s’utilitza amb responsabilitat

Crec fermament que el CBD pot ser una eina útil en el nostre dia a dia, però també penso que cal utilitzar-lo amb responsabilitat. Cal fugir de promeses màgiques o solucions ràpides, i entendre que cada cos és diferent: el que funciona per a un, pot no funcionar per a un altre.

També és important consultar amb un professional sanitari, sobretot si es prenen altres medicaments o es pateixen condicions cròniques. Ens trobem que, cada cop més, els metges de totes les branques de la medicina a l’Anoia, recomanen acudir a la botiga als seus pacients.

Una botiga de proximitat, per acompanyar i informar

Quan vaig obrir Igualada CBD, ho vaig fer amb la voluntat de crear un espai on la gent pogués informar-se amb calma, resoldre dubtes i conèixer productes de qualitat. No venem miracles: venem transparència, coneixement i assessorament proper.

Si tens dubtes, curiositat o vols descobrir què pot oferir-te el CBD, t’animo a visitar-nos al C/Argent nº30. També ens pots trobar a través de la web o xarxes socials @igualadacbd. Estarem encantats d’acompanyar-te en aquest camí cap al benestar natural.