“Boja” inaugura la nova programació de l’Aurora amb la premiada interpretació de Mariona Esplugues

Boja, l’espectacle creat i interpretat per Mariona Esplugues, dona el tret de sortida a la programació Gener-Maig del Teatre de l’Aurora. L’obra recorre setze anys de consultes psiquiàtriques i planteja la pregunta que ha acompanyat l’autora tota la vida: “Què em passa? Què em passa?”. Boja es podrà veure divendres 9 i dissabte 10 de gener a les 20 h i diumenge 11 a les 19 h.
Boja és un monòleg d’autoficció valent i honest que combina humor, ironia i emoció per explorar la recerca de la pròpia identitat, el sentit de la vida i els límits de la normalitat. Amb un llenguatge escènic íntim i molt personal, Mariona Esplugues connecta amb el públic i reflexiona sobre l’autoacceptació, l’educació emocional i la salut mental, transformant la vulnerabilitat en una experiència compartida que fa riure, emociona i fa pensar a parts iguals.
L’obra ha rebut l’aplaudiment unànime de la crítica i ha estat guardonada amb el Premi a Millor Interpretació Revelació de Mariona Esplugues als Premis Teatre Barcelona i amb el Premi al millor espectacle per a joves de la Mostra Igualada 2025. Un espectacle que desmunta estigmes, qüestiona i reivindica la força de la paraula dita des de la veritat, consolidant Mariona Esplugues com una de les veus més rellevants del teatre contemporani català.
Què en diu la crítica…
“Absolutament brillant. […] Per la valentia d’explicar el que sovint amaguem, per saber traslladar moments difícils a l’humor. Per fer riure i, a la vegada, emocionar. Perquè interpreta fantàsticament bé i canta fantàsticament bé. Un 10.” Maria Xinxó, Islàndia, Rac1.
“El que ha fet Mariona Esplugues ho haurien de receptar tots els psicòlegs. Brutal, honesta, profundament punki, educadora i que et trenca una mica per dins. D’on coi has sortit, Mariona Esplugues?” Martí Figueras (Núvol).
“Petita perla treballada, que llueix per la potència pròpia interior.” Jordi Bordes (Recomana).
Horaris i venda d’entrades
Les funcions de Boja tindran lloc el divendres 9 i dissabte 10 de gener a les 20 h i diumenge 11 a les 19 h. Les entrades tindran un cost de 14 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.