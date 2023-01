Beneficis d’una bona imatge

I és que com bé va dir Oscar Wild, escriptor, poeta i dramaturg: “No hi ha una segona oportunitat per donar una primera impressió”

Només calen set segons per transmetre aquesta primera impressió la qual pot ésser vital per a molts aspectes del futur.

La nostra imatge personal és important sempre, però en l’àmbit laboral l’hem de saber cuidar i mantenir ja que té més importància de la que ens pensem.

Des d’optar inicialment a un lloc de feina, com per a ajudar a enfortir l’efecte desitjat en un client ja que, si la pròpia imatge està ben treballada és una molt bona eina davant del nostre interlocutor. Generem i adquirim confiança davant d’aquest i això pot transformar-se en èxit professional. És la nostra pròpia marca d’identitat, la nostra essència, allò que volem fer veure, el que volem transmetre. La bona imatge comunica qualitats com la seguretat, la credibilitat, la creativitat, etc.

Al contrari, una mala imatge o una imatge no adequada, pot superar fins i tot un bon currículum o pot fer que devaluïn les teves habilitats.

Hem de saber però, que aquesta anirà sempre lligada a un comportament, a una bona comunicació, un codi de conducta.

D’aquests últims aspectes, sovint en sentim a parlar i són moltes les empreses que implanten cursos per formar al seu personal intern. El qual és un valor afegit i quelcom molt positiu. En canvi, poc es parla encara dels codis de la imatge, igual d’importants i com referia abans, precedits d’una bona imatge. Hauríem de saber què són, què signifiquen, com fer-los servir, ja que ens poden ajudar molt a donar amb l’outfit adequat i anar més segurs a aquella entrevista que tant esperàvem o aquella exposició en una reunió. Aprendre la forma de vestir, els gestos, la forma de seure,… són actituds que formen part de la imatge, a partir d’aquest conjunt podràs transmetre si ets dominant, accessible, interessat…

Des de la bona imatge ens sentim més segurs. Primer de tot, hem de saber identificar, determinar quin és el nostre objectiu.

Què volem destacar? Què volem projectar?

No es tracta d’anar disfressats d’allò que no ets, però sí de transmetre professionalitat partint això sí, de la teva personalitat i acord a l’empresa.

I aquí és quan cobra importància un assessor d’imatge i personal shopper. És qui podrà ajudar-te i facilitar-te a indagar en les teves habilitats, les característiques, expectatives i interessos de cada persona. La seva feina consisteix en això, en analitzar l’aspecte incloent la indumentària adequada, l’aparença personal, faccions, forma del cos, color d’ulls i cabell, etc.

Amb aquestes característiques i sense deixar de banda la personalitat i estil de vida, indicarà, assessorarà quant als colors, dissenys, etilisme, tons adequats,… per a cada ocasió de la mà de la tendència.

De la mateixa manera, un assessor d’imatge pot proposar com relacionar-te a través de la comunicació verbal i no verbal. Per això, tot i que pugui semblar quelcom més aviat d’una sèrie americana, algunes empreses, els contracten per millorar la seva imatge corporativa, creant un codi de vestuari representatiu de la marca empresarial i per als diferents llocs de treball.

La majoria dels treballadors d’aquestes empreses, van quedar sorpresos de com la roba i l’actitud apropiada poden ser un gran reforç per obtenir objectius professionals.

L’objectiu d’aquesta sessió és fer arribar imputs bàsics perquè el treballador els pugui introduir en el seu dia a dia, com per exemple:

– Actualitzar les peces de roba: Igual que nosaltres avancem, el vestuari ens ha d’acompanyar. És fonamental fer servir peces de roba que reforcin la imatge professional actual.

– No destacar més les peces de roba que a nosaltres mateixos: Hem d’adaptar-la sempre al nostre estil, a la nostra personalitat.

Allò que transmets cada dia amb la teva imatge, pot influir en els teus resultats i és important que li donem la importància i el temps que es mereix.