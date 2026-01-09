La Banda de Música d’Igualada interpretarà dissabte el Concert de Nadal a Capellades

La Banda de Música d’Igualada tornarà a interpretar el Concert de Nadal el proper dissabte 10 de gener al Teatre La Lliga de Capellades, a les 7 de la tarda, sota la direcció de Concepció Ramió i Diumenge.
Aquesta serà la segona ocasió que la Banda de Música d’Igualada torna a interpretar el Concert de Nadal a la vila de Capellades, com una manera de tancar musicalment el cicle de les festes nadalenques. El concert, pensat per situar-lo en aquestes dates especials, ja es va poder escoltar a l’Ateneu igualadí el 14 de desembre i va tenir una acollida entusiasta per part del públic assistent.
La Banda de Música d’Igualada, per aquesta edició del concert de Nadal, ha preparat un repertori variat, on destaca, per la seva complexitat i ambició, el Concert per a trompa núm. 1 de Richard Strauss, amb Martina Muñoz Mercadal, jove membre de la banda, com a trompa solista.
Dels compositors Joseph i Johann Strauss, s’oferiran dues polques alegres i ben conegudes, Feuerfest, (també coneguda com L’enclusa) i Trons i llamps; encara dins de l’àmbit de la música clàssica, s’interpretarà l’enèrgic cor Al·leluia del Messies de Haendel, en versió de banda simfònica.
El programa del concert també inclourà algun tema de compositors contemporanis, com Odilia de Jacob de Haan i, naturalment, composicions de música nadalenca adaptades i arranjades per a banda simfònica, com Christmas Fanfares de Todd Stalter, també un aplec de cançons tradicionals nadalenques, Christmas Swings, arranjat per Johnnie Vinson i una sardana amb aires nadalencs, Pau en el món, de Narcís Paulís i arranjada per a banda per la directora de la Banda, Concepció Ramió.
Les entrades d’aquest concert es poden adquirir anticipadament a través de la pàgina web de la Societat La Lliga de Capellades.