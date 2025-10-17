Àuria fa una jornada de portes obertes al nou centre diürn de Jorba

El centre d‘atenció especialitzada per a persones amb capacitats diverses (CAE) d’Àuria Fundació, en funcionament des d’inici de 2025 a Jorba, s’ha consolidat com un recurs clau per al benestar de persones amb discapacitat intel·lectual que requereixen suport assistencial permanent. Situat al carrer de la Llibertat, 1 de Jorba, aquest espai ofereix atenció de qualitat per a un màxim de 24 persones en un entorn natural, proper i ben comunicat amb el nucli urbà del municipi.
L’objectiu del servei és doble: oferir una atenció centrada en la persona i, alhora, apropar els serveis d’Àuria Fundació al territori de l’Anoia, promovent espais d’acompanyament inclusius, acollidors i arrelats a la realitat local. En aquests primers mesos de funcionament, Servei d’Atenció Especialitzada d’Àuria a Jorba ja ha evidenciat els beneficis de treballar en un entorn privilegiat, amb contacte amb la natura i possibilitats reals de participar en la vida quotidiana del poble.
Les instal·lacions, d’una sola planta baixa, faciliten al màxim la mobilitat de les 16 persones usuàries fins ara i disposen d’espais amplis i diàfans per a una major mobilitat i activitat terapèutica. A més, compten també amb una sala sensorial completament equipada, que permet dur a terme activitats d’estimulació basal per afavorir la comunicació, la interacció i el desenvolupament personal de cada persona.
“La ubicació d’aquest servei és estratègica: ens permet oferir benestar, tranquil·litat i inclusió. Les persones usuàries poden gaudir d’un centre amb espais a l’exterior en un entorn privilegiat, participar d’activitats locals o simplement passejar pels carrers”, explica Meri Llorach, coordinadora dels serveis diürns de l’entitat. L’espai ha permès afavorir l’autonomia, la dignitat i la qualitat de vida, amb professionals formats en l’atenció centrada en la persona.
La jornada de portes obertes del CAE tindrà lloc aquest divendres 17 d’octubre a les 18 h, i comptarà amb la presència de l’alcaldessa de Jorba, Pilar Queralt, i de Lluïsa Nicolau i Galindo, coordinadora territorial al Penedès dels Serveis Territorials a Barcelona, del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. L’acte estarà obert a tota la ciutadania, famílies i professionals que vulguin conèixer de primera mà les instal·lacions i aquest servei essencial.
Amb aquest acte, es reafirma el compromís d’Àuria amb el territori i la visió conjunta de l’Ajuntament de Jorba i de l’entitat igualada per ampliar els recursos d’atenció a la diversitat funcional, afavorint la proximitat i la igualtat d’oportunitats.