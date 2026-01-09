Arriba el primer Concurs de Teatre Amateur del Casino de Calaf

El Casino de Calaf organitza aquest mes de gener la 1a Edició del Concurs de Teatre Amateur, una nova proposta cultural que omple els dissabtes del Casino amb cinc representacions teatrals a càrrec de companyies amateurs d’arreu del territori.
El concurs va donar el tret de sortida el passat 3 de gener amb la representació de Parella oberta, i continuarà els propers dissabtes amb quatre propostes més en competició, totes elles a les 20 h.
El 10 de gener, serà el torn de Fins que la mort ens reuneixi, a càrrec de Sicalíptics Teatre BCN, una comèdia àcida sobre les relacions de parella.
El 17 de gener, el Grup Teatre de l’ACR Fals portarà a escena Maria Rosa, un clàssic del teatre català amb una forta càrrega dramàtica i social.
La programació seguirà el 24 de gener amb Pla perfecte, del Grup Teatre Les Corts, una comèdia d’embolics amb un ritme àgil, i es tancarà el 31 de gener amb Los centros de Lorca, d’Antagonista Teatro Tarragona, una proposta que revisita l’univers poètic i simbòlic de Federico García Lorca.
Aquesta primera edició del concurs neix amb la voluntat de donar veu al teatre amateur i de reforçar el paper del Casino de Calaf com a espai de trobada cultural. El projecte aposta per la participació intergeneracional i pel suport al teixit teatral de base, amb la voluntat de consolidar el concurs com una cita estable dins el calendari cultural de l’Alta Segarra.
Venda d’entrades
Les representacions tenen lloc tots els dissabtes de gener a les 20 h. El preu de les entrades és de 9 € per a socis i 12 € per al públic general. També s’ofereix un abonament per a totes les funcions, amb un cost de 22 € per a socis i 25 € per a no socis. Es poden adquirir anticipadament al web del Casino de Calaf (www.teatrecasinodecalaf.cat) o a la taquilla el mateix dia de la funció.