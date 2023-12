Arriba la màgia de Nadal a Prats de Rei amb el seu mític Pessebre Vivent

Publicitat

El nucli urbà dels Prats de Rei ja és a punt d’acabar la seva metamorfosi nadalenca. Com cada desembre, des de ja fa 52 anys, es transforma de dalt a baix per acollir la màgia del Nadal. Concretament, serveix d’escenari immillorable per acollir les representacions del Pessebre Vivent, un espectacle on els actors parlen de viva veu i que compta amb una música pròpia, obra de Mn. Valentí Miserachs. Aquestes són dues de les característiques que el fan únic.

El mercat de l’antiga Palestina i la seva gent, l’anunciació de l’àngel Gabriel, el naixement de Jesús a la cova, l’adoració dels pastors o la cort del rei Herodes són algunes de les escenes que s’hi poden veure. També es pot conèixer de prop uns quants oficis antics i presenciar un quadre d’un costum tan català com és fer cagar el Tió. Tot plegat, arrodonit al final amb la degustació d’una bona torrada i un tall de fuet a la vora del foc.

Les representacions del Pessebre Vivent dels Prats de Rei seran els dies 17 i 26 de desembre, i 1, 6 i 7 de gener. Comencen puntualment a les 18.30 h i tenen aforament limitat, ja que no es tracta d’un recorregut lliure.

Per això es recomana adquirir prèviament les entrades al web www.acrsigarra.cat/ pessebreprats i assegurar-se els tiquets per al passi escollit.

