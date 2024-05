Arriba la 28a edició del Correllengua a Masquefa, que enguany homenatja a la lingüista M. Carme Junyent

Masquefa es convertirà avui i demà en l’epicentre de la llengua catalana, amb la vint-i-vuitena edició de Correllengua, que enguany homenatjarà a la lingüista M. Carme Junyent; originària de la vila.

L’acte d’inici del Correllengua 2024 es va dur a terme a la Universitat de Barcelona, dijous 4 d’abril, a on es va debatre sobre la diversitat lingüística que hi ha a Catalunya i quina és la millor manera de conviure-hi. Per altra banda, es va llegir per primera vegada el Manifest del Correllengua 2024, escrit per Jordi Badia.

Agafant el relleu de Joan Bossa, qui va ser homenatjar en l’edició de 2023, la coordinació del Correllengua al Principat i a Catalunya Nord, ha preparat una desena d’activitats per poder conèixer en profunditat el poble natal de Junyent.

Programa d’activitats

Avui divendres a les set de la tarda, es durà a terme una taula rodona a la Biblioteca M. Carme Junyent Figueras moderada pel lingüista del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades, Pere Comellas, a on es parlarà de l’homenatjada des del punt de vista de la llengua catalana. Pere Mayans, per altra banda, en parlarà des d’una perspectiva de diversitat lingüística, i Judit Albiol aproparà la seva part més masquefina als assistents.

Dissabte a les dotze del migdia, es farà la recepció a l’Ajuntament de Masquefa per part de l’alcalde, Roger Vàzquez, i en acabar, l’historiador local Joan Luna, farà una visita guiada pel municipi que permetrà als assistents conèixer els racons més importants de la vila, i també els més recorreguts per M. Carme Junyent.

Tot seguit, a les dues del migdia se celebrà un dinar de carmanyola a la Sala polivalent de La Fàbrica Rogelio Rojo i més tard, a les quatre de la tarda, tothom qui vulgui podrà fer una visita al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC).

El moment més àlgid de la jornada arribarà a les 17 hores amb la concentració dels Diables, els Bastoners i els Gegants de Masquefa, així com dels Gegants de La Beguda, a la plaça de Josep M. Vila (de l’Estació). Mitja hora més tard, a dos quarts de sis, la festa, la música i la dansa inundaran els carrers de la localitat amb la celebració d’una cercavila de cultura popular que culminarà al pati de La Fàbrica Rogelio Rojo. Allà l’Esbart Mitjacana de La Beguda Alta farà una exhibició de dansa tradicional catalana. I també la resta d’entitats de cultura popular que participen en la cercavila.

En acabar, al mateix espai tindran lloc els parlaments, l’encesa de la Flama del Correllengua — a càrrec del Club Excursionista Anoia —, i la lectura del Manifest, per part d’Esteve Roig. A més, es presentarà la gegantona “Carme en Acció”, la primera figura d’imatgeria festiva de la CAL creada per Noemí Rocabert amb la finalitat de visitar els correllengües d’arreu del país.

Ja per finalitzar la jornada, a dos quarts de vuit del vespre començarà, des del pati de La Fábrica Rogelio Rojo, una actuació de cant coral a càrrec de la Coral L’Alzinar. Tot seguit, les actrius de la Companyia Memory representaran l’espectacle Perdó, una obra que aborda de manera distesa, amb música i humor, la dificultat que tenen les persones catalanoparlants per dirigir-se en el seu idioma o mantenir-lo en una conversa amb castellanoparlants.

Tothom qui estigui interessat a assistir als actes centrals del Correllengua que se celebraran a Masquefa els dies 24 i 25 de maig, es pot inscriure enviant un correu electrònic a cal@cal.cat o bé trucant al 93 415 90 02. La CAL, a més, contractarà per dissabte un autocar que sortirà a les deu del matí des de l’AC Hotel Sants (pg. de Sant Antoni, 36 – 40, 08014 Barcelona) i que tornarà al vespre a la ciutat comtal. El cost és de 10 € per a socis i de 15 € per a no socis.