Arriba un nou Dakar amb la presència dels copilots anoiencs Haro i Monleón entre el grup de favorits

El Dakar 2026 ja és a punt per començar la seva edició número 48 en la seva història. Els pilots i els equips ja estan instal·lats a l’Arabia Saudita, que acull el rally per setena vegada en gairebé mig segle d’història de la prova, des que el 2008 el Dakar abandonés terres africanes sota amenaces terroristes d’Al-Qaeda.
I entre els favorits, en cotxes, hi ha dos copilots de l’Anoia que ja són uns noms coneguts en els esports de motor: Armand Monleón – acompanyant el pilot Toby Price al Toyota Gazoo Racing W2RC -, i Àlex Haro – que torna un any més al costat de Nani Roma a mans del Ford Racing M-Sport -. L’altre equip a tenir en compte entre els favorits és Dacia, que aposta novament per Nasser Al-Attiyah – un altre pilot que entrena a la frontera entre l’Anoia i el Bages, per cert -.
I la influència anoienca arriba també a categories com les motos, on Edgar Canet – que ha rebut durant anys els consells de l’igualadí Jordi Viladoms, que segueix implicat a les estructures de KTM – buscarà consolidar-se com un dels pilots del moment.
Monleón s’estrena al dakar amb Toby Price després del mundial de raids amb Lucas Moraes
Armand Monleón canvia de company en aquest Dakar 2026. L’anoienc, que va guanyar amb el brasileny Lucas Moraes el mundial de Raids el passat mes d’octubre va mantenir-se a Toyota després que Moraes marxés a Dacia pocs dies després d’assolir el campionat.
Ara s’estrena al Dakar amb l’australià Toby Price, que després de 10 edicions del Dakar en la categoria de motos, aquest 2026 es passa als cotxes. Price i Monleón hauran de treballar al màxim amb el Toyota Hilux per estar entre els primers. Es troben en un dels equips TOP del moment, però la competència és exigent amb Ford i Dacia.
“Em sento molt feliç per poder participar en el meu onzè Dakar, al costat del meu gran amic Toby Price i de la mà de Toyota. Després de compartir tants anys en la categoria de motos avui ens tornem a trobar però en un cotxe. L’experiència acumulada durant anys en motos sumada a l’aprenentatge de la competició adquirit en el campionat del món durant aquestes últimes temporades en cotxes és la combinació perfecta per a arribar fortes i competitius al Dakar 2026. Continuem avançant!”, explica el copilot anoienc als mitjans oficials del rally.
Haro, un any més amb Nani Roma
Àlex Haro disputarà el seu dotzè Dakar consecutiu després del seu debut l’any 2015. El copilot anoienc forma un binomi gairebé inseparable al costat de Nani Roma, amb qui ha disputat més de la meitat de les seves participacions i al costat del qual va aconseguir acabar segon en 2019.
Després d’una edició complicada l’any passat, Haro i Roma es veuen amb opcions de batallar per la victòria final amb el seu Ford Raptor, compartint escuderia amb Carlos Sainz, Mattias Ekstromi Mitch Guthrie.
“Arribem amb ambició, com sempre. Hem fet el màxim de carreres que hem pogut, ens hem enfrontat a situacions complexes de navegació, etc. Crec que hem fet els deures. Tant el Nani com jo estem en un punt en el qual ens entenem a la perfecció i tenim les millors eines per a competir al màxim nivell. Volem aprofitar aquesta oportunitat que tenim amb Ford, perquè s’ha fet una gran feina a nivell tècnic i hi ha opcions de fer un gran resultat. Al Marroc vam tornar a confirmar que tenim ritme, que som aquí amb els Loeb, Sainz, Al-Attiyah i amb la nova fornada de xavals que venen trepitjant fort. Estic segur que encara que enguany no baixem al Empty Quarter, David Castera no baixarà el nivell ni la duresa de la prova. L’arribada de tantes marques oficials, amb gairebé 4-5 pilots cadascuna, fa que calgui arribar amb un nivell, estat de forma i concentració súper alts per a poder lluitar cada dia. L’objectiu és aquest, ser aquí des del primer dia i anar veient on ens col·loca la carrera. Si ho aconseguim, tindrem un gran resultat final”, explica Haro als mitjans oficials del Rally Dakar.
El recorregut del Dakar 2026
La prova comença demà, dissabte 3 de gener, amb el pròleg amb inici i final a Yanbu, una etapa que tot i desenvolupar-se per pistes de grava sense dificultat elevada, exigeixen tenir una conducció acurada.
I no val a badar, perquè les posicions d’arribada a meta decidiram l’ordre de sortida per al dia següent.
Amb el traçat de l’edició de 2026, ens trobem amb els estàndards més exigents de l’època saudita del Dakar, ja que el rècord de quilòmetres a recórrer especialment s’acostarà gairebé a igualar-se.
Els pilots i els seus competidors no podran evitar l’esgotament, ni tampoc la necessitat de còrrer en tots els tipus de sorra i de pistes. D’altra banda, la decisió de reduir el nombre de bivacs els permetrà ser rebuts per equips d’assistència, descansats i operatius.
També una nova variant de les etapes marató en què es passa la nit en bivac. S’ha respectat l’alternança entre moments més durs i la possibilitat de recuperar l’alè a banda i banda del dia de descans. I tot això sense buscar la simetria total.