En aquesta societat del xou permanent en què vivim, aquest verb s’ha convertit pràcticament en sinònim de guanyar, seguint el model de vocabulari esportiu com ara apallissar (només que guanyis per dos o tres a zero) o desfeta (cada cop més present en comptes de derrota). El periodisme del clic necessita exagerar per cridar-nos l’atenció, i els resultats de les eleccions ens n’han fornit mil exemples.

La mare d’arrasar, ves per on, és un verb que encara no hem vist mai en aquesta secció, cosa que a mi mateix em sobta, perquè tot i no ser freqüent sí que compta amb un bon nombre de derivats (una cinquantena), alguns dels quals tan quotidians com ara rascar o rasurar. No els repassarem pas avui, però crec que només d’esmentar-los ja he donat una pista. En efecte, arrasar és el primer dels derivats vulgars de radere, rasum, que per als llatins tenia el triple significat d’afaitar, raspar i ribotar i que en català va prendre la forma raure. Aquesta polisèmia ha fet que s’acabés diversificant molt en les llengües llatines; així, en italià conserven la forma original per al sentit d’afaitar (radere), mentre que nosaltres tenim des de l’expressiu rau-rau fins a locucions de significat ben allunyat com ‘anar a raure’. I aprofito per esmentar encara un quart significat ben curiós que en recullen els diccionaris, que és el de ‘tenir tractes amb qui hom no voldria’: “Em sap