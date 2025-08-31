Aromateràpia durant l’embaràs i el part: una eina natural per al benestar que ja s’aplica a l’Hospital Universitari d’Igualada

L’aromateràpia és una pràctica basada en l’ús de materials aromàtics com els olis essencials amb l’objectiu de millorar el benestar físic i psicològic de les gestants. Durant l’embaràs i el part, pot esdevenir una bona alternativa per alleugerir les molèsties, i gestionar millor el dolor o l’ansietat.
Com es poden utilitzar els olis essencials?
Maite Barroso, llevadora de l’Hospital Universitari d’Igualada, explica que “els olis essencials es poden aplicar de diverses maneres: amb difusor ambiental, amb oli de massatge o a la banyera”. En aquests dos últims casos, cal utilitzar un vehicle transportador com un oli base (per exemple: l’oli d’ametlles dolces) o la llet, que permet diluir correctament l’oli essencial i facilitar el seu ús.
Durant el treball de part, els olis més utilitzats són la lavanda, els cítrics com la mandarina o la llimona, la bergamota, la sàlvia i el pebre negre. Alguns s’empren per les seves propietats relaxants, mentre que d’altres es valoren pel seu possible efecte analgèsic i uterotònic que faciliten la progressió del treball de part.
Ara bé, no tots els olis essencials són aptes per a aquesta etapa. “Durant l’embaràs, el part i el postpart hi ha olis essencials que estan contraindicats”, recorda la llevadora. Per aquest motiu és fonamental fer-ne un ús informat i sempre sota l’assessorament d’un professional format. També explica que “és molt important que els olis essencials siguin ecològics i quimiotipats.”
Un recurs complementari dins una atenció personalitzada
Amb aquesta mirada integral i de cura global, l’Hospital Universitari d’Igualada aposta per l’aromateràpia com un recurs complementari dins l’atenció al naixement. “L’Hospital Universitari d’Igualada disposa d’un protocol d’aromateràpia en sala de parts i les llevadores del nostre servei estan formades per fer servir l’aromateràpia de manera segura i individualitzada”, destaca Barroso.
L’ús dels olis essencials ajuda a crear un entorn més confortable i personalitzat, respectant les necessitats i preferències de cada dona. Un exemple més del compromís del centre per oferir una atenció al part més humana, respectuosa i centrada en el benestar integral.