Aquestes festes, la companyia Zero en Conducta porta l’espectacle familiar “Trashhh!!!” al Teatre de l’Aurora

El teatre visual i la proposta artística original de la companyia Zero en Conducta, una prestigiosa companyia internacional amb seu a Catalunya, arriba a Igualada. Ho farà al Teatre de l’Aurora durant aquestes festes de Nadal, els dies 2, 3 i 4 de gener, amb l’espectacle Trashhh!!!, guanyador de diversos premis internacionals com FETEN 2019 al millor espectacle en format petit i el premi al millor espectacle de carrer en el Haifa International Children’s Theater.
Poubelle és una bossa d’escombraries amb un somni: ser una estrella. Com pots arribar a ser una estrella si el teu destí és ser rebutjada? En aquest muntatge divertit i tendre, Poubelle tractarà de lluitar contra el seu destí amb imaginació i esperança. Amb Trashhh!!!, la companyia planteja el tema de l’acceptació, des de l’humor gestual, en una obra sense text, però amb molta emoció i originalitat.
Creada l’any 2011, Zero en Conducta és una de les companyies amb més projecció internacional del panorama català, avalada per nombrosos premis arreu del món amb els set espectacles que han dut a escena fins avui.
Les funcions de Trashhh!!! tindran lloc avui divendres 2 i dissabte 3 de gener a les 18 h i diumenge 4 a les 12 h. Les entrades tenen un cost de 8 € i 10 € es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.
El Teatre de l’Aurora, gestionat per la cooperativa Unicoop Cultural, és un projecte col·lectiu sense ànim de lucre basat en la complicitat, la participació i la cooperació. Ofereix una programació estable des de 1996 amb la voluntat que el teatre, i la cultura en general, siguin accessibles per a tothom a través d’una oferta de qualitat.
El Teatre de l’Aurora, ubicat a la plaça de Cal Font a Igualada, forma part de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i de la Red de Teatros Alternativos.