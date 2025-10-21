Aquest dimecres arriba ‘El Planter a la Ràdio’, un pòdcast dedicat al futbol formatiu a Ràdio Igualada

Ràdio Igualada posa en marxa un nou espai radiofònic centrat en el futbol formatiu: “El Planter a la Ràdio, el podcast de futbol formatiu”. L’objectiu del programa és donar veu als clubs, entrenadors, famílies i sobretot als joves jugadors i jugadores que formen part de la base del futbol a la comarca i al país.
Primer programa, el dimecres 22 d’octubre al Centre Cívic Nord amb Jordi Roura
El primer programa s’enregistrarà el dimecres 22 d’octubre a les 19:00 h a la sala d’actes del Centre Cívic Nord d’Igualada i comptarà amb la presència destacada de Jordi Roura, exentrenador del FC Barcelona i exresponsable del futbol base del club blaugrana. Amb ell s’abordaran temes clau com la importància de la formació per damunt dels resultats, el paper dels entrenadors en el creixement personal i esportiu dels joves, i el rol fonamental de les famílies en l’acompanyament dels petits futbolistes.
La gravació del programa es farà amb públic i es vol que aquest tingui un paper actiu, amb espais per a preguntes i aportacions. L’aforament és limitat a 150 persones, i des de Ràdio Igualada es convida especialment els clubs de la comarca a assistir-hi, amb representants i també amb jugadors i jugadores de les seves plantilles de futbol base. L’aforament es tancarà quan s’esgotin les localitats.
Aquest primer capítol és l’inici d’una sèrie de podcasts dedicats al futbol formatiu. El segon programa se centrarà en el paper dels coordinadors de futbol base dels clubs, la seva manera de treballar, el tracte amb els infants i els objectius que es plantegen en la tasca diària. Amb ‘El planter a la ràdio’, Ràdio Igualada reafirma el seu compromís amb l’esport local i, sobretot, amb l’educació i el creixement personal dels més joves a través del futbol.