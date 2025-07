Aquest cap de setmana El Camp del Rei celebra la seva quarantena Festa Major

El barri del Camp del Rei celebra aquest cap de setmana la seva 40a Festa Major, una cita destacada del calendari estiuenc local, amb una programació plena de propostes per a tots els públics. El programa d’actes, amb activitats molt consolidades i esperades pel veïnat, arrenca divendres i s’estén fins diumenge.

La Festa del Camp del Rei és gairebé una pre-Festa Major a Vilanova del Camí. Des de l’any 1985, quan l’Associació Cultural Camp del Rei va organitzar la primera edició, el municipi ha canviat força, i l’entitat ha passat per molts moments. Amb tot, la cita només es va aturar durant l’any de la pandèmia. Any rere any, tornen a preparar-la amb entusiasme i amb ganes de fer-la gran amb la participació del veïnat.

Tot i que el programa manté l’essència, enguany el lema és “Ojo al dato”, una manera de picar l’ullet a la població i fer valdre la llarga trajectòria de la celebració.

Entre novetats i clàssics

La principal novetat d’aquesta edició serà el bingo musical, previst per dissabte a la tarda. Tot i que hi ha empreses especialitzades en aquest tipus d’espectacles, la gent del Camp del Rei ha decidit tirar-lo endavant sense intermediaris. Com explica el president de l’entitat, Manolo Cano, han preparat tota l’animació i els detalls amb molta il·lusió, i esperen que el públic s’ho passi d’allò més bé.

Els cartrons per jugar al bingo es podran aconseguir fent una consumició mínima al bar de l’entitat, on també hi haurà servei d’entrepans. Aquesta serà la proposta més original d’un programa d’actes que ja és tot un clàssic i que, com explica Magda Caziu, responsable de relacions públiques, entre altres, funciona perquè està pensat per atreure tothom.

La festa comença divendres al vespre amb la Tronada dels petits Cabrons de Vilanova del Camí i amb la flaire de la sardinada popular, tot un clàssic. Aquest any tenen previst fer 80 kg per a unes 230 persones. I han afegit una novetat al plat: han canviat l’amanida per uns cabdells d’enciam i un got de vi.

La primera revetlla culminarà amb el concert “Sentit” a càrrec de Làtika & Kike de la Vega, Black Ladies i Rollos Stone, a la plaça de Can Papasseit. Dissabte al matí, l’activitat no s’atura amb la festa Holi i la festa de l’escuma, totes dues concentrades, aquest any, per evitar riscos en el desplaçament dels participants de la plaça Vilarrubias fins a Can Papasseit.

El dissabte la festa continua amb el “Vermutet” al xiringuito del Camp del Rei que enguany permetrà pagar amb targeta i que ens proposa una tapa fresca amb un got de vermut, vi o cervesa per 2€.

I a la nit, després del Bingo Musical, que serà un dels actes estrella del programa, amb Sheila Grados i Quique Santano de presentadors, la festa continuarà amb el Ball de Vetlla amb Bartomeu & Sheila. Ambdues activitats asseguren una jornada molt animada per a grans i petits.

Diumenge de bèsties

Diumenge al matí, arriba una de les activitats més esperades: la cercavila. Una dotzena de colles d’arreu de Catalunya recorrerà els carrers del barri. La Banda de Fàtima, la Pepa de Gavà, els Gegants Bojos de Terrassa, els Geganters de Vilanova, Sweet India, els Falcons de Capellades, Bisbalet d’Igualada, el Burricorni de Canovelles, No m’atabalis, La cuca Japonesa, l’Agrupació musical de Cabrera d’Anoia i també un grup local que s’ha afegit a última hora amb moltes ganes de sumar-se a la gresca. Són Serp i flama, un grupet de joves del municipi que han creat els seus propis dracs.

La cercavila reunirà al voltant d’uns 350 participants. És per això que enguany, per fer-la més dinàmica, han decidit no dividir-la i fer un únic recorregut, amb tres punts per a les actuacions estàtiques. La sortida i l’arribada serà com és habitual Can Papasseit on la Pepa i el Burricorni ruixaran a tots els participants per refrescar l’ambient. I després, les colles faran el dinar de germanor al mateix centre.

A la tarda l’animació la posarà el tradicional Ball d’en Josep. I el punt final de festa arribarà de la mà de la colla Els Cabrons de Vilanova del Camí amb el Correfoc i la Fi de Festa, que recorreran el barri des del pàrquing Antoni Gaudí fins a la plaça de Can Papasseit.

Des de l’associació esperen que la participació torni a ser molt reeixida. Malgrat la coincidència amb altres esdeveniments, com l’European Ballon Festival, Manolo Cano assegura que la festa es fa pensant sobretot en el veïnat del barri i que “la gent del Camp del Rei mai falla a la cita”.