Aprendre a escoltar els teus cabells més enllà de les tendències

Els cabells parlen. Encara que no tinguin veu, quan perden brillantor, es trenquen fàcilment, apareixen puntes obertes o notem picor i caspa, t’estan dient que alguna cosa no va bé.
Amb els anys, he après a escoltar-los, perquè aquests senyals són un veritable crit d’auxili. Al nostre centre, a Karme Pedrós Perruquers, fa temps que defensem que cal escoltar els cabells per poder cuidar-los de veritat. I volem que tu també aprenguis abans que sigui més complicat i fins i tot més car recuperar-los.
Moltes de les anomalies que veig sovint al saló tenen relació amb un desequilibri en la microbiota del cuir cabellut, un aspecte que moltes vegades passa desapercebut, però que pot derivar en complicacions com fongs, dermatitis seborreica o fins i tot alopècia. Per això sempre insisteixo als meus clients que no ignorin la picor, la caspa o la pèrdua de densitat, i que no es deixin portar per solucions ràpides o inadequades com triar un xampú qualsevol.
Un error molt estès és pensar que no s’han de rentar els cabells quan estan greixosos. Justament és al contrari: quan hi ha excés de greix, és vital netejar bé el cuir cabellut per evitar que es tapin els fol·licles. El problema ve quan es fa servir un producte massa agressiu: la pell es resseca, la glàndula sebàcia es descompensa i… encara més greix. És un cercle que només es trenca amb un bon diagnòstic i els productes adequats.
També em trobo sovint amb cabells molt desfibrats o debilitats, amb les puntes obertes. Tallar-les és només una part de la solució. En aquests casos, recomano tractaments com el Reconstruct, que reforça la fibra capil·lar des de dins. No es tracta d’un miracle d’un sol dia: cal constància i un tractament ben pautat.
Per a totes aquestes situacions hem desenvolupat un protocol específic que inclou la talassoteràpia capil·lar, un dels serveis estrella del nostre Hair Spa. Treballem amb minerals marins i algues com l’espirulina, que ens aporta propietats revitalitzants, antioxidants i nutritives. Des de la primera sessió, ja es nota com el cuir cabellut es purifica, s’equilibra i es reactiva.
El massatge capil·lar professional, molt més del que sembla
Una de les parts que més valoro del nostre enfocament terapèutic és el massatge capil·lar. No és un massatge qualsevol: cada anomalia requereix un tipus d’estimulació diferent. A través d’aquests massatges, aconseguim repartir millor els productes aplicats, activar la circulació sanguínia del cuir cabellut i afavorir que els nutrients arribin fins a l’arrel dels cabells.
Però no només això: el massatge relaxa, redueix l’estrès i millora el benestar general. És un moment de pausa, de connexió amb un mateix, i els seus efectes es reflecteixen tant en la salut dels cabells com en l’estat d’ànim de qui el rep.
Cuida els teus cabells com cuides la teva pell
Sempre dic que la cura dels cabells va més enllà de la imatge. És salut. Quan els cabells envien senyals, és moment de parar i actuar amb coneixement. Per això, al nostre centre d’Igualada, el primer que fem és escoltar-te, fer un diagnòstic precís i oferir-te solucions segures, eficaces i adaptades a tu.
Si fa temps que sents que els teus cabells “ja no són el que eren”, escolta’ls. Et parlen. I si vols, nosaltres t’ajudem a entendre’ls.