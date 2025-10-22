Un anoienc, vell conegut a Telecinco, entre els solters de ‘La Isla de las Tentaciones 9’

Aquesta setmana s’han donat a conèixer els solters i les parelles que participaran en el conegudíssim reality show de Mediaset La Isla de las Tentaciones. Entre els solters que posaran a prova la fidelitat de les diferents parelles, hi ha un anoienc que els seguidors dels reality shows de Telecinco reconeixeran amb facilitat.
Es tracta d’Aitor Abad Cañero, un administratiu i influencer de l’Anoia que compta amb gairebé 40.000 seguidors a Instagram. Té 28 anys, però fa gairebé una dècada ja va ser un dels pretendents en el desaparegut reality Mujeres y Hombres y Viceversa, en la que va ser la seva primera aparició a Mediaset.
Si vols saber-ne més, mira la presentació d’Aitor Abad com a temptador a LIDLT 9. El desenvolupament del programa permetrà al públic anoienc descobrir fins a on pot arribar la participació d’aquest jove dins d’un dels realitys més en forma del panorama televisiu actual.
Sense anar més lluny, la passada temporada va traspassar fronteres gràcies a participants com Montoya, que va protagonitzar diversos moments virals a nivell mundial gràcies a les xarxes.
