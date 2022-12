Anàlisi i planificació: dos conceptes clau dins d’una empresa

Les urgències i el dia a dia omplen la nostra jornada laboral. Dediquem el temps a vendre, pagar a proveïdors, a complir amb les obligacions fiscals, a apagar focs. Amb sort, els resultats de l’empresa són bons i ens sentim satisfets per la bona feina feta, però, sabem realment com hem arribat a aconseguir-los? Seríem capaços d’identificar quin és el millor client, el que genera més feina, però no podem deixar-lo anar? Sabem quin és el producte o servei que més marge genera? Coneixem les nostres despeses fixes i variables?

M’he trobat amb alguns professionals que em deien: “Ho tinc tot al cap”

Qualsevol moment és bo per parar i analitzar com va el negoci, però és a finals d’any el millor moment per fer-ho. Recollint inputs, llegint-los acuradament i analitzant quin és l’origen i les conseqüències de cada xifra, trobarem la informació necessària per planificar el nou any.

Si realment volem saber què està passant necessitem fixar uns indicadors clau en les diferents àrees del negoci: indicadors de vendes des d’un punt de vista de client i de producte, números que ens ensenyin com va la tresoreria i com de lluny estem d’un resultat que volíem assolir, dades que ens permetin identificar la satisfacció del client i xifres que demostrin si els nostres esforços en màrqueting digital.

En resum, valorar amb xifres i percentatges com ha sigut el nostre any. Identificar punts forts i punts febles, oportunitats i amenaces que ens ajudin a posar un enfocament al nou any.

Planificar significa fixar els objectius que volem assolir, treballar en com volem aconseguir-los i preparar-nos per a possibles situacions extraordinàries que no ens permeten arribar a la meta que teníem prevista.

Planificar és posar sobre el paper les “idees que ronden el cap” sobre la direcció que ha de prendre el nostre negoci. Ens permet ser proactius i decidir cap a on hem de treballar: volem mantenir la situació actual? Volem créixer? Necessitem aguantar en un moment de crisi? És bon moment per a fer inversions? Tenim recursos suficients per encetar un nou projecte?

Prendre decisions amb consistència, ser capaços de fer front a situacions inesperades i anticipar el futur, no és màgia, és planificació.