Amb Monleón i Haro la tradició anoienca dakariana queda realçada

El Dakar 2024 ja és història, una història positiva pels dos copilots anoiencs que hi han participat. En principi han complert amb el principal objectiu com és arribar a la meta final. Fet aquest que ja per si mateix és tot un èxit.

Però aleshores és quan hi entren les matisacions, ja que tant Armand Monleón i Àlex Haro hi participaven en equips oficials, sens dubte tot un privilegi per ells. Si els equips amateurs acabant ja és un triomf, també pels equips professionals tot i que com és natural pels seus elevats pressupostos el que pretenen és la millor classificació possible i si és la victòria, millor.

El brasiler Lucas Moraes i l’igualadí Armand Monleón amb el Toyota Hilux fins just quan quedaven només dues etapes, ja tenien la feina feta. Una excel·lent victòria d’etapa i tercers a la classificació general, ja havien complert la missió, però en el transcurs de la penúltima etapa, un amortidor trencat i també el trencament del braç de la suspensió els hi va fer perdre hores, motiu pel qual del tercer lloc van baixar al novè. Així i tot, un gran resultat acabar dins els nou primers.

Aquestes eren les paraules de l’equip brasiler-català: Un dia trencador per a nosaltres, i només estàvem navegant, gaudint de l’etapa. De sobte, vam sentir que el cotxe estava solt i després es va apagar l’amortidor… Hem d’agrair als companys de l’equip Toyota, Seth i Dennis, aquests nois són increïbles. Van donar el seu amortidor, però en acabat vam començar a conduir de nou i vam veure que el cotxe encara no anava bé, així que vam veure que el braç superior estava trencat! Tot havia acabat, però llavors Seth es va aturar de nou, va donar el seu braç i finalment, vam acabar l’etapa. És molt difícil perdre així, però només volem donar les gràcies a tot l’equip i a tota l’afició brasilera, catalana i espanyola. Tornarem amb més força”.

Pel que fa a l’osonenc Nani Roma i l’odenenc Àlex Haro amb el Ford Ranger oficial, quan les coses es van començar a torçar definitivament de cara a la classificació general va ser en el transcurs de la vuitena etapa amb el trencament de motor que els obligà a l’abandonament. Tot i això, i una vegada resolt el tema per l’assistència, l’endemà van continuar fins al final, per tal d’anar acumulant experiències amb el cotxe de cara a la pròxima edició.

Al final de la prova, l’osonenc i l’anoienc deien: “Veient la carrera en perspectiva penso que tots, equip, pilot i copilot, ho hem donat tot per estar a la meta, no importa en quina posició, aquest esforç es veurà recompensat en el futur del programa”.

