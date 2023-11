Amb la de França ja són 221 les victòries del Toni Bou en els mundials de trial

Publicitat

Amb el títol de campió mundial sota sostre a la butxaca, el pierenc Toni Bou no va afluixar, ell va voler i va guanyar a la ciutat francesa de Vendée per finalitzar la temporada en la que

ha aconseguit el seu 34è campionat del món.

Amb aquesta ja son 221 les victòries de Toni Bou ens els campionats del món a l’aire lliure i sota sostre, sens dubte una rauxa espectacular la del campió anoienc.

Al finalitzar el trial francès Bou deia: “Vull felicitar a Gabri pel final de temporada que ha fet. Per a mi, la carrera d’avui era diferent, sense tot just pressió, encara que Gabri i Jaime m’han posat les coses molt difícils en la final on m’he emportat la victòria. Estic molt orgullós de la regularitat mostrada durant tota la temporada. Hem aconseguit moltíssimes victòries i hem estat sempre davant, així que molt agraït al meu equip pel seu treball. He aconseguit molt més del que m’imaginava en la meva carrera esportiva, però m’agrada competir i divertir-me i amb el nivell dels joves el continuarem fent”.

Piera, l’Anoia, dins el món del trial sempre serà recordada per l’increïble carrera esportiva de Toni Bou. Això vol dir que ja ha fet el cim? Ni molts menys, la corda que li queda encara.

