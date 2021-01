Alternativa 3R davant la Covid-19

A l’empresa familiar el substantiu és empresa, familiar l’adjectiu. D’avant de les conseqüències econòmiques de la covid, parafrasejant a Josep Tapies (IESE), les empreses tenen tres alternatives: Resistir, Reinventar-se o Replegar-se. Per decidir que és el millor s’han d’analitzar els diferents escenaris futurs i la viabilitat del negoci en ells. Els escenaris venen determinats per factors sobre els quals no podem influir, i la viabilitat pot dependre de qüestions com el sector, la caixa, la inventiva i les ganes. En decidir hem de tenir en compte els canvis estructurals ja preexistents, com els tecnològics o d’economia circular.

Resistir significa mantenir el model de negoci, i pot requerir baixar les despeses, ajornar pagaments, o reestructurar el negoci reduint mercats o cartera de productes. El sobrevivent pot tenir l’avantatge de quedar-se amb “tot el pastís”, encara que pot-ser reduït. La resistència numantina, de “morir amb les botes posades” com el general Custer, pot omplir d’orgull però no és recomanable.

Reinventar-ser és el més recomanable quan l’empresa actual no té viabilitat. Pot-ser significa “vendre el mateix de diferent forma” o canviar radicalment de negoci, com va fer Nokia passant de fabricar paper, a sabates i després telèfons mòbils. Reinventar-se pot ser també canviar de lloc a la cadena de valor, o ampliar l’espai que s’ocupa a aquesta.

Replegar-se és el que toca quan no podem resistir ni reinventar-nos. El replegament ideal potser vendré l’empresa, perquè continuï en altres mans; d’aquesta forma es salven llocs de treball, i es fa caixa –pot-ser per iniciar en el seu moment nous projectes-. Si no es pot vendre, ni per un euro, el que toca és tancar.

Per decidir el més convenient s’ha d’analitzar les debilitats i fortaleses que es tenen, i les amenaces i oportunitats que hi ha. S’ha de tenir en compte a tots els stakeholders (persones amb interès legítim), que en el cas d’una empresa familiar inclourà a la següent generació. En prendre la decisió es demostrarà quin són realment la missió, visió i valors de l’empresa i de la propietat.

Es pot ajudar a les famílies empresàries a analitzar les alternatives tenint en compte tots els factors i punts de vista; però la decisió ha de ser seva perquè són ells, i els seus continuadors, els que hauran de viure amb les seves conseqüències.