Àlex Urbina completa la “Tor des Géants”, de 330 km, en 25a posició

L’ultrafondista de muntanya de la UECANOIA, Àlex Urbina, ha completat amb èxit la Tor des Géants, una de les proves d’ultraresistència més dures i prestigioses del món.
La cursa, disputada a la Vall d’Aosta (Itàlia), recorre més de 330 quilòmetres amb un desnivell positiu acumulat de prop de 24.000 metres, en un temps màxim de 150 hores. El traçat s’enfila pels vessants dels Alps italians i connecta quatre grans valls —Valgrisenche, Cogne, Valtournenche i Ayas— tot passant per més de trenta colls de muntanya de més de 2.000 metres i travessant parcs naturals com el Gran Paradiso i el Mont Avic.
Urbina va aconseguir una actuació brillant, creuant la meta en la 25a posició d’entre més de 1.200 corredors inscrits, i després de córrer durant 88h i 20’, un resultat que el consolida dins l’elit d’aquest tipus de proves.