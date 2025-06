Alerta amb els boscos!

Amb l’arribada de l’estiu, l’Anoia torna a situar-se en el punt de mira de la prevenció d’incendis forestals. Els nostres boscos, patrimoni natural i pulmó verd del territori, afronten un escenari complex, malgrat les pluges d’aquesta primavera, i els efectes cada cop més evidents del canvi climàtic. Aquest 2025, la campanya forestal s’inicia amb un dispositiu reforçat i novetats tecnològiques, però la realitat és tossuda: cap recurs serà mai suficient si la societat no pren consciència de la seva responsabilitat.

La Generalitat ha incrementat enguany els efectius operatius, amb 471 persones addicionals i una flota aèria renovada, que inclou 22 nous mitjans aeris i 25 drons d’última generació amb intel·ligència artificial per a la detecció precoç d’incendis. A l’Anoia, el paper dels Bombers, tant professionals com voluntaris, de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), dels Agents Rurals i de Protecció Civil és fonamental. La comarca compta amb tres parcs de bombers voluntaris, una singularitat que demostra l’arrelament del voluntariat i la implicació ciutadana. Tanmateix, la realitat econòmica i la desestacionalització dels incendis -cada cop més freqüents a la tardor- posen en evidència la necessitat de recursos estables tot l’any i no només durant els mesos d’estiu.

No podem caure en la temptació de pensar que la tecnologia o els dispositius institucionals ho poden tot. La prevenció comença per la ciutadania: per la cura en les activitats al medi natural, per la gestió responsable de les franges de protecció a urbanitzacions i masies aïllades, i per la col·laboració activa en la detecció de qualsevol indici de foc.

És moment de ser contundents: el respecte pel medi ambient i la preservació dels nostres boscos no és una opció, sinó una obligació moral i legal. Cada imprudència, cada descuit, pot tenir conseqüències irreparables per al territori, la biodiversitat i la seguretat de les persones. L’Anoia no es pot permetre més episodis devastadors com els viscuts en el passat.

La natura ens observa. No la decebem. L’Anoia ha de ser exemple de responsabilitat, respecte i estima pel seu entorn. Aquest estiu, que la prudència i la consciència ambiental siguin el nostre millor escut contra el foc.