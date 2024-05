L’Ajuntament de Vilanova obre una consulta pública per al Reglament del Casal de la Gent Gran

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha anunciat l’obertura d’una consulta pública prèvia per a l’elaboració del nou Reglament del Casal de la Gent Gran. Aquesta iniciativa pretén establir unes normes d’ús i funcionament per a l’equipament, amb l’objectiu de millorar la gestió i garantir un servei de qualitat per a la comunitat de persones grans del municipi.

Amb aquest procés que fomenta la participació ciutadana en el procés d’elaboració de normes, l’Ajuntament busca recollir les opinions de la ciutadania, així com de les organitzacions i associacions més representatives que es podrien veure afectades per la futura normativa.

El nou Reglament té com a finalitat regular les condicions d’ús i les activitats del Casal de la Gent Gran. L’Ajuntament ha identificat la necessitat d’establir una normativa que impedeixi l’accés indiscriminat i sense control a l’equipament, assegurant així que l’espai i els serveis siguin utilitzats de manera adequada i respectuosa.

La consulta pública estarà oberta fins al 4 de juny, al web municipal. Durant aquest període, qualsevol ciutadà, organització o associació interessada podrà fer arribar les seves opinions i suggeriments mitjançant la presentació d’un qüestionari que trobarà en el mateix web municipal. Aquestes aportacions seran considerades en el procés d’elaboració del reglament definitiu.

Actualment, l’Ajuntament de Vilanova del Camí no disposa d’un reglament específic que reguli l’ús del Casal de la Gent Gran. Les característiques especials d’aquest equipament, així com la diversitat d’activitats que s’hi realitzen, fan imprescindible l’elaboració d’una normativa clara i específica. En aquest sentit, l’elaboració del Reglament es considera una oportunitat per ordenar i millorar la prestació dels serveis, garantint que aquests siguin apropiats i beneficiïn de manera efectiva la població gran del municipi.