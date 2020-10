Actuació de l’imitador i monoleguista Edu Mutante, a Mont-Àgora

Santa Margarida de Montbui s’organitzarà aquest diumenge 11 d’octubre a dos quarts de vuit de la tarda a la Sala Auditori de Mont-Àgora una actuació de l’imitador i monologuista Edu Mutante. L’actuació, produïda per Arc Mèdia, es celebrarà amb aforament reduït a 150 persones (la sala en condicions normals permet acollir 422 espectadors).

L’espectacle, que és gratuït, es durà a terme seguint tots els protocols de seguretat de la fase de represa. Així, cal reservar les entrades trucant al telèfon 93 768 13 21 el dijous de 11 a 13 i de 16 a 20 hores i també el divendres de 11 a 13 hores.

Les persones inscrites podran accedir al recinte amb mascareta, sense fer aglomeracions, hauran de signar una declaració autoresponsable Covid-19 i també se’ls prendrà la temperatura abans d’accedir al recinte. D’igual manera serà obligatòria la utilització de gel hidroalcohòlic pels espectadors, que hauran de continuar amb la mascareta posada durant l’espectacle.

Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui es vol continuar treballant per donar suport a la cultura i per tot plegat durant les properes setmanes estan previstes diferents actuacions i espectacles per a tots els públics, inclosos en el cicle “Fem Cultura”, els quals s’aniran anunciant i publicitant puntualment.

Val a dir que l’activitat és organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament montbuienc, amb el suport de Viu La Festa, Arc Multimèdia, i Mont-Àgora.