Actes de sensibilització i prevenció contra la LGTBIfòbia

El proper dimarts 17 de maig es commemora a nivell mundial el Dia Internacional contra l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia, la transfòbia i la interfòbia (LGTBIfòbia).

Al voltant d’aquesta data, les regidories d’Igualtat i LGTBI dels set municipis de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena han organitzat diferents actes de sensibilització, prevenció i visibilització del col·lectiu sota el títol “Transforma la mirada”.

Amb aquesta agenda d’actes la Mancomunitat de la Conca d’Òdena vol fer visibles les discriminacions que el col·lectiu LGTBI segueix patint malgrat els avenços en lleis i reglaments. A pesar d’aquest reconeixement de drets, segueix havent-hi estigma sobre el col·lectiu i és necessari avançar per viure en ciutats respectuoses i diverses on la normalitat social faci que les persones LGTBI es puguin mostrar tal com són, sense por i amb plena acceptació. Per tal de fer realitat aquest objectiu, la MICOD treballa per la tolerància zero a qualsevol discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

Una de les activitats organitzades amb motiu del dia contra la LGTBIfòbia és l’exposició “Reapropiant-nos de les nostres vides. Visibilitzem per a transformar”, creada per l’entitat Enruta’t, que mostra històries LGTBI per reflexionar sobre sexualitats, relacions amoroses i identitats de gènere. Es podrà veure del 17 de maig al 30 de juliol a l’equipament juvenil la Kaserna. Organitzades també per la Kaserna, durant els mesos de maig i juny es faran activitats de sensibilització sobre identitat, expressió de gènere i normativitat afectiva als instituts d’Igualada.

A Òdena, el Punt Informatiu i de dinamització de l’Espai Jove organitza una píndola sobre el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia i el significat de les sigles LGTBIQ+ a l’alumnat de primer i segon d’ESO de l’Institut-Escola Castell d’Òdena.

A Castellolí el mateix 17 de maig a la tarda tindrà lloc el Taller per a joves “Més enllà del gènere… interseccionalitat”, per abordar les desigualtats socials presents a la societat des de l’òptica del feminisme interseccional i per explorar d’una manera integral i holística com la diversitat es pot traduir en privilegis i opressions, reflexionant sobre com aquests conceptes i processos s’interrelacionen en la nostra identitat.

El dissabte 21 de maig se celebrarà una trobada de famílies LGTBI, de 10h a 12h al Centre Cívic Nord d’Igualada. La trobada està oberta a totes aquelles famílies LGTBI i també a totes aquelles famílies que vulguin participar d’un espai de trobada i compartir dubtes.

També a Igualada, el dijous 2 de juny es presentarà a la seu de l’entitat Dones amb Empenta el llibre “A la conquesta del cos equivocat” amb el seu autor Miquel Missé. Podeu consultar l’agenda completa i els horaris al web www.micod.cat

A nivell més intern, s’han organitzat dues jornades de presentació del servei SAI LGTBI als tècnics i representants dels departaments de Sanitat, Salut Pública i Consum, Cooperació i Joventut de l’Ajuntament d’Igualada per explicar-los en què consisteix aquest Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI, qui s’hi pot adreçar, quines qüestions s’aborden i com derivar-hi casos.

Finalment, als ajuntaments d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí es penjarà la bandera LGTBI durant la setmana del 16 al 22 de maig. La mateixa setmana, les biblioteques públiques dels municipis de la Conca d’Òdena oferiran un recull i exposició de bibliografia recomanada de temàtica LGTBI.

Tots aquests actes estan coordinats per l’àrea d’Igualtat de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena i compten amb el suport de la Diputació de Barcelona, el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i de la xarxa SAI. A la comarca de l’Anoia existeixen dos serveis especialitzats d’atenció a les discriminacions que són el SAI (Servei d’atenció integral) LGTBI Igualada i Anoia. Per contactar-hi es pot escriure un correu a sai@aj-igualada.net o a sai@anoia.cat.

Incrementen les denúncies

Catalunya va tancar l’any 2020 amb un rècord pel que fa als casos de discriminacions i violència contra el col·lectiu LGTBI. Segons el darrer informe del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, el 2020 es van registrar un total de 83 denúncies rebudes, una xifra superior a la de l’any anterior, quan en van registrar 54, i més elevada que la del 2018, amb un total de 71.

Les dades de l’any 2021 encara no s’han fet públiques però tot indica que podrien mantenir aquesta tendència creixent.