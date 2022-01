Acaba una edició del Dakar amb massa problemes pels anoiencs

Divendres al matí acabava una nova edició del Dakar que ha comptat amb diversos copilots anoiencs participant-hi. En els últims dies de competició, en la penúltima etapa concretament, Lucio Álvarez i Armand Monleón van aconseguir un excepcional segon lloc amb el Toyota Hilux de l’equip belga Overdrive.

El pilot argentí i el copilot anoienc van finalitzar en la 18ena posició en la general i es van mostrar satisfets per completar el Dakar si bé encara no podien digerir l’ocorregut en la vuitena etapa, quan van trencar el diferencial del seu Toyota i els va baixar de la lluita directa pel podi de la categoria.

Lucio i Armand comentaven: “Després del que ens va passar en la vuitena etapa, l’objectiu era entrar entre els vint primers remuntant el que es pogués. Ho hem aconseguit i ens donem per satisfets, ja que no hi havia res més a fer. Hem demostrat que podem estar entre els primers en el que és velocitat pura, sense tenir el cotxe més veloç”.

I van afegir: “Sabem que haguéssim acabat en el podi, però molts altres també han tingut problemes al llarg de la carrera. El Dakar és així. Nasser va guanyar dues etapes, va acumular avantatge gràcies als problemes de Loeb i després s’ha dedicat a administrar-la, que és l’intel·ligent”.

Pel que fa a Nani Roma i Àlex Haro, que participaven amb el BRX Hunter oficial de Prodrive, van patir una gran quantitat de problemes de tot tipus al llarg de la majoria d’etapes i van acabar en el 50è lloc final.

Nani i Àlex deien al final d’aquest Dakar: “Un Dakar difícil per a nosaltres, no difícil com a carrera, perquè ha estat una de les edicions més fàcils que hem fet a nivell de pìstes, de temps, de crono. No han estat etapes molt llargues, però en qualsevol cas per a nosaltres ha estat complicat des del primer dia, després es va complicar encara més a partir del quart, quan vam tenir l’accident…”.

“Estem contents, perquè hem treballat molt amb aquest cotxe per a posar-lo a punt i em satisfà veure’l guanyant etapes i acabant segon (Loeb) i quart (Terranova). Som part d’això també i aquesta és la part positiva”.

Roma i Monleón afegien que: “Ara toca pensar en el Mundial de raids, que comença a Abu Dhabi al març. A partir d’aquí, creu i ratlla, i a pensar en el pròxim. Estem agraïts a tot l’equip, als mecànics i tota la gent que ha treballat de manera increïble. Ens han donat unes eines enormes, un cotxe espectacular i un equip Prodrive i BRX meravellós¨.

A la categoria de motos, dos dels tres pilots de l’empresa TWIN Trial Racing ubicada a Castellolí assoliren classificar-se. El tarragoní Carles Falcón 68è a la general i 16é a l’Original by Motul, el pilot vallenc Albert Martín 71è a la general i 17è a l’Original by Motul, mentre que pilot barceloní Isaac Feliu que resideix a Talavera, va patir una caiguda.

Més enllà dels pilots, va haver-hi diversos anoiencs desenvolupant diverses labors en aquest Dakar saudita, com el copilot Francesc Salisi juntament amb Àlex Aguirregaviria i Ruben Mañas amb camió Mercedes d’assistència de l’equip FN Speed. També en camió hi anava el pare d’Armand Monleón; Jordi Viladoms, director esportiu de KTM; Oriol Balcells, cap de mecànics de Honda; Jordi Vidal, assistent personal del guanyador Nasser Al Attiyah juntament amb el copilot Mathieu Baumel amb el Toyota Hilux oficial i també bona la labor del mecànic de motos Edu Roig.

El Dakar 2022 ja és història, ara a ben segur que els dakarians anoiencs ja pensen en la propera edició. I és que el Dakar, enganxa!