3 de febrer: Dia Internacional de l’Advocat

El 3 de febrer és el Dia Internacional de l’Advocat, aquest any s’escau en dilluns, i com sempre en Sant Blai. L’advocacia és de les professions més antigues, es diu que Pèricles (495 aC – 429 aC) va ser el primer advocat; li deien “l’olímpic” per la seva veu i els seus excepcionals dots d’orador. D’aquí, potser, la coincidència en Sant Blai, metge i patró dels otorinolaringòlegs!

Al llarg de la història, fets inqüestionables en dret, pel bé de la humanitat, han siguts per obra d’advocats.

Així, Justinià (483 – 565) va revisar i recopilar tot el dret romà, i va crear el Corpus Iuris Civilis, sent la base jurídica de l’imperi romà i de tot occident.

O Charles Louis de Secondat, baró de Montesquieu (1689-1755), que va ser magistrat, polític i pensador francès i creador de la divisió dels poders, el legislatiu, l’executiu i el judicial amb la seva obra mestra, “L’esperit de les lleis” (1748), base de les constitucions modernes.

O els que ens toquen de prop, els pares de la Constitució Espanyola:

Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca, Gregorio Peces-Barba, Jordi Solé, Manuel Fraga i Miquel Roca, tots ells advocats, sent ja la carta magna de més durada de la història d’Espanya i que més temps ha portat pau al país.

Per exercir l’advocacia des de sempre s’han requerit una formació d’estudis adecuada, ètica i moral, i unes virtuts, tal com determina el Codi Deontològic de l’Advocacia Espanyola “…l’honradesa, probitat, rectitud, lleialtat, diligència i veracitat són virtuts que han d’adornar qualsevol actuació. Elles són la causa de les necessàries relacions de confiança amb el client i són la base de l’honor i la dignitat de la professió…” i també es requereix, com em comentava un company, inspiració d’artista, ja que la feina absorbeix de tal manera que no pots deixar-la fins que acabes l’obra.

Edemes, l’advocat és un personatge que es busca en situacions desesperades o de solucions impossibles, per això també cal tindre present que hi ha qui té per patró dels advocats Sant Judes Tadeu, patró de les causes perdudes. Però ni un ni l’altra és el nostra patró, sinó Sant Ramón de Penyafort, un dels més grans especialistes de Dret Canònic.

És obvi, doncs, que en aquesta data, 3 de febrer, Dia Internacional de l’Advocat, es dediqui a reconèixer la nostra contribució a la societat i a la defensa personalitzada de cada individu dels drets humans, de la justícia i de l’estat de dret, sense distincions de cap tipus, sigui de races, ètnies, col·lectius o de cultures, tant en la seva defensa com en la seva acusació.