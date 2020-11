Avui és una de les activitats que donen més nom a Igualada, fruit de la bona organització i de l’àmplia acceptació entre el públic i el propi sector del teatre i l’espectacle. A Igualada, el 1990, naixia “la Mostra”.

La primera edició va ser impulsada pel Moviment Rialles de Catalunya, delegació funcional d’Òmnium Cultural. Des de llavors gairebé totes les edicions -tret de les de 1991 i 1992, que van ser a Terrassa i Sabadell- s’han celebrat en aquesta mateixa ciutat. Va haver, en el seu moment, de lluitar força per evitar que Igualada perdés definitivament aquest certamen.

En un inici La Mostra estava dirigida per Rialles, però després de la creació de Fundació Xarxa l’any 1995, La Mostra passa a ser guiada per aquesta associació, amb direcció artística de l’igualadí Agustí Coll. Paral·lelament, el mateix any neix de la mà de Rialles una segona mostra a la ciutat de Cerdanyola. L’objectiu d’aquestes dues associacions és proveir als seus voluntaris, que programen espectacles infantils a les més de 90 ciutats de Catalunya, de material adient per acostar el millor de les arts escèniques als infants de Catalunya.

A partir de l’any 2006 s’obre una nova etapa. Per voluntat de l’Institut Català de les Indústries Culturals de la Generalitat de Catalunya (ICIC), amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada i el compromís de la Fundació Xarxa i de l’Associació Rialles, les dues fires de teatre infantil de Catalunya (Igualada i Cerdanyola) s’unifiquen en una de sola a Igualada, amb una única direcció artística confiada a la companyia Vol-Ras (Joan Segalés i Joan Faneca), ajudats per Agustí Coll de Xarxa i Eulàlia Ribera de Rialles. L’any 2007 Vol-Ras manté la direcció artística i, per primera vegada, la Mostra té un gerent: l’igualadí Pau Llacuna, que també havia estat en el mateix càrrec a la Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega.

Del 2008 al 2014 la fira viu una nova etapa amb la configuració d’un equip de treball estable amb Òscar Rodríguez i Òscar Balcells a la direcció artística i la gerència, respectivament.

L’any 2013 la Mostra Igualada esdevé Mercat estratègic de la Generalitat de Catalunya com a eina d’articulació del teatre infantil i juvenil. Es renova l’estructura. Del 2015 al 2017 Pep Farrés n’és el director artístic i Sílvia Lorente la directora executiva.

A partir del 2018 la direcció executiva recau en Òscar Balcells i Pol Gil Marimon. Pep Farrés continua a la direcció artística fins al 2019. A partir del 2020 Ramon Giné n’és el director artístic.

La Mostra ha esdevingut un gran aparador dels millors espectacles, que reuneix al voltant de 30.000 espectadors i 1.000 professionals acreditats. Mercat estratègic de Catalunya, nodreix les programacions familiars de tot el territori i proveeix les del conjunt d’Espanya i l’estranger.

Des del seu inici s’han estrenat més de 2.000 espectacles i s’ha vist néixer i créixer a les millors companyies de el sector.

D’entre els centenars de sol·licituds de participació rebudes, la direcció artística selecciona les produccions per la seva qualitat, contemporaneïtat, originalitat i capacitat d’incorporar nous llenguatges i posades en escena en espais no convencionals. Hi tenen cabuda tots els gèneres escènics (teatre, dansa, música, circ, titelles, clown etc.), tant en sala com a l’aire lliure. Actuen companyies procedents de Catalunya, de la resta d’Espanya i internacionals.

S’inicia la transformació de Cal Font

Després d’uns anys d’immobilisme, el 1990 va començar la transformació urbanística de Cal Font a Igualada. Els treballs del Pla Especial d’Ordenament de Cal Font contemplaven l’enderrocament de fins a cinc illes de cases i la creació, a l’exterior de la fàbrica, d’un espai públic allargassat, l’actual plaça de Cal Font, delimitada en un dels extrems per la nau i la xemeneia, convertida en la fita visual que presideix la plaça. Aquest espai esdevindria la biblioteca, que es va inaugurar el 1999.