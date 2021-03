1.112 anoiencs, cridats a votar a les eleccions del Barça aquest diumenge

110.290 socis del FC Barcelona escolliran aquest diumenge el proper president de l’entitat. Tindran tres opcions: Joan Laporta, Víctor Font o Toni Freixa. De fet, d’aquests més de cent mil socis, poc més de 22.000 ja van fer la seva sol·licitud de vot per correu, així que aquest diumenge n’hi ha 87.000 cridats a les urnes.

És evident que la rellevància del Barça va molt més enllà de la ciutat de Barcelona i s’estén arreu de Catalunya i del món. Sense anar més lluny, a l’Anoia hi ha 1.574 socis, dels quals 1.112 tenen dret a vot. A més, a la comarca també hi ha 9 penyes blaugrana i un total de 1.690 penyistes.

En Toni Claramunt és president de la Penya Blaugrana d’Igualada des del 2009 i creu que és urgent que un nou president sigui escollit pels socis. “Hi ha decisions que es prenen ara o son irreversibles, hi ha molts temes oberts que s’han d’anar tancant”, comenta el penyista.

No li falta raó a en Toni. Sense anar més lluny aquesta setmana ha sumat un nou capítol al seguit d’embolics en què està posat el Barça des de ja fa uns anys. Dilluns el Mossos d’Esquadra entraven a les oficines del club per a buscar informació diversa relacionada amb el que s’ha anomenat com a cas “Barçagate”, en què s’investiga la gestió de diversos comptes de xarxes socials per difamar a gent de l’entorn culer i millorar la imatge de la Junta Directiva de Josep Maria Bartomeu. De fet, en la marc d’aquesta mateixa operació es detenia a l’expresident blaugrana, a més de tres altres executius del club. Tots quatre ja estan en llibertat amb càrrecs.

Portar les penyes al segle XXI

Pel què fa a les penyes, Toni Claramunt, demana més sensibilitat cap a aquest moviment. Claramunt comenta que les tres candidatures han signat l’adhesió al Projecte segle XXI i que vol endegar una transformació del moviment perquè les penyes acabin sent una ambaixada del barcelonisme a les diferents ciutats.

“Quants trens com aquest poden passar a la vida?”

El conegut periodista català Antoni Bassas serà el cap de gabinet de Víctor Font en cas que aquest surti escollit president. “Ho faig perquè m’ho ha demanat un amic, que a més és honest i capaç”, comenta en declaracions a La Veu. Bassas explica que abans d’incorporar-se a la candidatura es va preguntar: “quants trens com aquests et poden passar a la vida?”, així que va acabar acceptant la proposta de Font “per la passió que sento pel Barça i la confiança que tinc que si Víctor Font guanya el Barça estarà en les millors mans”. Tot i fer-ne la petició des de La Veu, les altres dues candidatures han declinat amablement l’opció que un representant de la candidatura s’expliqués a aquest diari.

La influència del Barça al territori

Antoni Bassas destaca la visió del fundador del club, Joan Gamper, d’associar-se amb el moviment més modern i transformador de l’època, que era el catalanisme polític. “Això va fer del Barça el club de tot Catalunya i no es percep com un equip capitalí, sinó de la immensa majoria de catalans”. En aquest sentit des de la candidatura de Font, i sobretot fixant-se amb la realitat de les seccions, com l’hoquei patins, vol “intentar entrar més en col·laboració que en competència amb clubs com l’Igualada en hoquei o el Granollers en handbol”.