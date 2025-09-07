Pere Franquesa i Esteve, l’igualadí més corrupte de la història

Avui estem, malauradament, acostumats a sentir parlar de la corrupció dels estaments públics, però aquesta pràctica delictiva és tan antiga com gairebé la civilització. A l’Espanya dels inicis de l’Imperi, quan es lligaven els gossos amb llonganisses gràcies als ingressos joiosos procedents de les anomenades Índies (Amèrica), va existir un noble corrupte fins a les celles, que va acabar essent enxampat i morint en una cel·la d’una presó lleonesa. Aquell insigne castellà d’adopció, era nascut a Igualada. Ens referim a en Pere Franquesa (o Franqueza, com se’l coneixia a les Espanyes) i Esteve. L’historiador lleonès José Luis Gavilanes Laso va escriure un article l’any 2019 en el diari “La Nueva Crónica” en el qual definia Franquesa com “posiblemente el mayor corrupto de los nacidos en territorio hispano”.
El nostre protagonista va arribar tan amunt que va ser Secretari d’Estat amb el Rei Felipe III i home de confiança del Duque de Lerma. També va ser Conservador del Patrimoni d’Itàlia i de la Corona d’Aragó, Secretari del Consell Real, del Consell de la Inquisició i de la Junta d’Hisenda d’Espanya i Portugal. Des de 1602 fou també Secretari de la reina Margarida d’Àustria.
A Madrid amb 16 anys
Pere Franquesa va néixer a Igualada el 29 de juny de 1547, en una família benestant de la ciutat. La infància i l’adolescència la va viure en una casa de l’avui nucli antic, fins que, gràcies a la influència del pare, va traslladar-se a Madrid amb només 16 anys, amb l’objectiu de fer carrera. I ho va aconseguir. I tant!
Va casar-se tard, a 30 anys, l’any 1577, amb Ana Gabriel Román, filla del regidor d’Alcalá de Henares, que els va donar un dot de 8.000 ducats, una petita fortuna. Amb el matrimoni, Franquesa va passar a ser també “castellà”, i, per això, va poder entrar com a regidor al Consell de Madrid. El 1590, va passar a viure a València, com a secretari del Consell d’Aragó.
És llavors quan estableix relació amb el llavors virrei de València Francisco de Sandoval y Rojas, futur Duque de Lerma, amb qui va ascendir ràpidament en l’escalafó quan aquest es va convertir en el Privat del futur rei Felipe III, el 1599. A partir de llavors, al flamant Duc se l’emportà amb ell, convertint-se en la seva ombra. Aquest és l’inici de la imponent corruptela de Pere Franquesa.
Més ric que el rei
Sembla que, de seguida, Franquesa va acceptar suborns i va utilitzar l’administració del Patronat Reial, que dispensava honors i prebendes entre l’aristocràcia. Va rebre emoluments il·legals utilitzant testaferros i membres de la seva família. Va falsejar els comptes de la Junta de l’Acompliment General –creada el 1603 per abordar l’apressant problema de la situació financera de la Corona– i va adquirir nombroses propietats procedents d’embargaments a preu reduït, aconseguint així una enorme fortuna a base de terres, cases, joies, utensilis de plata i or, i estris de tota mena. Amb els anys va adquirir els señoríos de Corpa, Tielmes, Romancos, Vilamarxant, Vilallonga, Benimeli, Navajas, i Berninches, i diverses cases a Toledo, Sevilla, Segòvia, Granada, Còrdova, Àvila, Guadalajara, Alcalá de Henares i Lisboa. Va acceptar suborns a canvi de la seva intercessió en la venda d’oficis a l’administració, títols nobiliaris, encomiendas, càrrecs eclesiàstics i militars. Va rebre diners de jueus conversos que buscaven la forma d’establir-se a Espanya sense sofrir la persecució de la Inquisició… Va establir com a domicili a Madrid la que fou casa de l’ambaixador toscà Pedro de Mèdici, que va comprar per la quarta part del seu valor.
Caiguda en desgràcia
Es va passar tant de la ratlla que fins i tot el rei, acostumat a no assabentar-se de res i viure la gran vida, va acabar tenint la mosca darrere l’orella, en adonar-se -tard, és clar- que un subaltern fos gairebé tant o més ric que ell.
El 26 de desembre de 1606, per ordre secreta de Felipe III, el conseller reial Fernando Carrillo va realitzar una auditoria i un registre a la seva casa senyorial. A correcuita, Franquesa va tenir temps -avisat- per destruir documents comprometedors i va regalar part de joies i diners. Però no va servir per a gran cosa, perquè la matinada del 20 de gener de 1607 va ser arrestat.
Els seus béns van ser requisats i ell va ingressar a la presó d’Ocaña, a Toledo que, per cert, encara existeix avui dia. La justícia de l’època va presentar contra Pere Franquesa un “memoràndum” de 474 càrrecs per frau, falsificació i, fonamentalment, per suborn. Els jutges van voler dictar una sentència exemplar, però van descartar condemnar a mort un sexagenari que havia prestat bons serveis a la Corona. Va ser sentenciat a cadena perpètua i a indemnitzar la Reial Hisenda amb 1.406.059 ducats, una fortuna enorme.
Durant el judici, però, Franquesa es va fer literalment el boig, a veure si així li perdonaven uns anys de presó. Inútilment. L’abril de 1610 se’l va traslladar a la presó de Torres de León, on va quedar incomunicat, sense poder rebre cap visita ni escrit, fins a la seva mort, esdevinguda el novembre de 1614.
En el judici es va informar que se li van trobar immobles, diners i objectes per valor de més de cinc milions de ducats, una xifra tan descomunal que era exactament el que recaptava tota la Corona d’Espanya (Amèrica inclosa) durant un any sencer.
Es va iniciar un expedient per traslladar el cadàver de Pere Franquesa a una fossa comuna, tret que els seus familiars se’n fessin càrrec, i sembla que va intervenir l’advocat i gendre Gerónimo Funes Muñoz, de forma que, segons que ha apuntat l’historiador i sociòleg Julián Juderías, les seves restes van ser traslladades a l’església dels Santos Justo i Pastor d’Alcalá de Henares.
En els documents que avui es poden consultar als arxius estatals sobre Pere Franquesa, hi figuren textos del conseller reial Fernando Carrillo, que deia d’ell: “Aprovechándose de la mano y autoridad que alcanzó con sus oficios, usó mal dellos y de la Real gracia, convirtiéndola en avaros, codiciosos y propios fines, procurando engrandecerse desvanecidamente (…), procediendo en lo demás con escándalo del Real servicio, mala cuenta de sus ocupaciones y nota general del Gobierno”. Tota una veritable peça, aquest igualadí prou desconegut.