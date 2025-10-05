Un article de
Jordi Puiggròs

Periodista i Cap de redacció

5 d'octubre de 2025

Pàgina Igualadina: De la Igualada rica, a la sopa de caritat

A Igualada l’economia fluïa per tot arreu a la primera meitat del segle XIX: en pocs anys després, l’únic que entrava a la majoria de cases era la “sopa de caritat”

Una de les millors èpoques de la història contemporània d’Igualada va ser la primera meitat del segle XIX. En aquells temps, l’eufòria econòmica de la ciutat era tal que aquesta creixia de manera imparable, habitant-se bona part de l’espai que hi ha entre les Rambles i el Passeig, reformant-se tot el sud del nucli antic,…

