Igualada i bona part de l’Anoia esperen no entrar encara en la fase d’Emergència per la sequera

Bona part de l’Anoia espera poder continuar les properes setmanes en Fase d’Excepcionalitat dins dels nivells de la desesperant sequera que pateix el país, malgrat que quatre municipis que ja són en fase de Preemergència (Piera, Masquefa, els Hostalets de Pierola i el Bruc) sí que podrien passar a la fase d’Emergència, que es ve anunciant des de fa setmanes. La raó fonamental és que aquests quatre pobles depenen del sistema Ter-Llobregat (el mateix que l’àrea metropolitana de Barcelona, el Bages i Berguedà, i bona part de Girona), mentre que la resta de l’Anoia depèn del sistema de l’aqüífer Carme-Capellades o l’anomenat “Anoia-Gaià”. El mapa de l’aigua a Catalunya L’aquífer Carme-Capellades es controla de manera diferent al Ter-Llobregat A l’hora de qualificar els nivells de sequera, les autoritats tenen en compte, sobretot, aparells de mesura com per exemple, en el cas del Ter-Llobregat, la situació dels embassaments, acualment per sota…

✑ Contingut Prèmium

Inicia la sessió per veure l'article complet: Username or Email Address Contrasenya Remember Me Registra't | Has oblidat la teva contrasenya?

* La subscripció prèmium és gratuïta!