Humans de l’Anoia: Roger Rodrigo Aribau

ROGER RODRIGO ARIBAU

Em dic Roger Rodrigo Aribau, fill d’en Pere i la Maite i tinc 37 anys. Estic casat amb la Gisela, tinc 2 fills, en Pere i la Martina.

Soc igualadí de tota la vida, actiu i compromès amb la ciutat i el país. Òptic de professió, 4a generació d’òptic i 3a generació al capdavant de l’Òptica Rodrigo. Diplomat en òptica i optometria, màster d’alta especialització en teràpia visual comportamental, màster en baixa visió i tècnic superior en audiologia protètica. La meva feina és la meva passió professional, per això estic en constant formació i tenim un dels negocis més punters a nivell tecnològic de la comarca.

En la vida personal he sigut escolta del Cau Jaume Caresmar i Ma Antonia Salvà, començant com escolta i acabant fent de cap. Aquesta etapa em va nodrir d’amor a la natura, als animals, al país, a la llengua i sobretot al treball en equip. Els meus hobbys són anar a la muntanya amb família i amics, gaudir dels animals com gossos i cavalls però també soc amant de l’adrenalina i de tot el món del motor.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Les actuals generacions fan un canvi de rumb pensat en deixar un món millor del que ens hem trobat.

