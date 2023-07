Humans de l’Anoia: Manoli Álvarez Garcia

MANOLI ÁLVAREZ GARCIA

Soc la Manoli Alvárez Garcia @manoli.alvarezgarcia. Vaig néixer a Noguerones, un poble de Jaén. Vaig arribar a Igualada quan tenia 4 anys, al barri de Fàtima. Visc a Santa Margarida de Montbui on la família va arribar el 75.

La meva professió és TCAE, treballo a Fundació Àuria, com a monitora d’una llar. Estimo la meva professió, i poder fer més fàcil el dia a dia, a persones tan especials com ells/as. És un treball molt enriquidor i sempre aprenem d’ells/as.

M’encanta llegir, escriure i pescar. Estimo la naturalesa i els animals.

Presidenta de l’associació Mongats, vaig escriure un llibre a favor dels gats, “ Mi nombre es Rey”.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

Els ajuntaments de la comarca de l’Anoia s’han unit per fer un CAAD (Centre Acollida Animals Domèstics), gestionat per les associacions de la comarca, on es donarà una atenció acorda a la nova llei de Benestar Animal.