Humans de l’Anoia: Joan Agramunt Seuba

JOAN AGRAMUNT SEUBA

Nascut a Igualada, tinc 54 anys, ITV igualadí de tota la vida, pare de 2 fills, l’Albert i el Pere de 27 i 25 anys. Em considero una persona oberta, implicada en el conjunt de la societat, m’agraden les paraules honradesa, seriositat, dinamisme, responsabilitat, humilitat, honestedat, noblesa, sempre acompanyat de fets, valorant per damunt de tot la lleialtat, i que m’agrada empatitzar amb els altres, ah… i també una mica de la broma. Des de l’any 1989 he treballat al sector immobiliari, i des de l’any 1997 per compte propi, com a Agent i Gestor estant inscrit al Registre d’Agents Immobiliaris de Catalunya. He tingut la sort, l’honor i l’orgull de ser regidor de la meva ciutat durant 20 anys. Gaudeixo quan treballo per donar solució a les persones que et fan una determinada demanda, sigui social, personal i/o professional com per exemple el tipus d’habitatge que cerquen i s’acaba trobant i aconseguint.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

a Igualada en particular i a l’Anoia en general, queda pràcticament resolt el problema de manca d’habitatge en lloguer, i que per fi es troba solució a una de les principals preocupacions de la ciutadania.