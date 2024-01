Humans Anoia: Oriol Madrid Garcia

Publicitat

ORIOL MADRID GARCIA

Soc l’Oriol Madrid Garcia, fill de l’Imma i el Jordi i germà petit de l’Ivette, els meus tres grans referents.

Tinc 21 anys i he nascut i visc a Igualada, una ciutat que m’estimo, valoro i respecto. Soc un cul inquiet, no paro mai. He estat vinculat a l’Igualada Hoquei Club des de ben petit, als Moixiganguers d’Igualada, al grup Mal Llamp, a l’Agrupació Folklòrica Igualadina…

M’agrada molt el món de les emergències, per això fa gairebé dos anys que soc TES (tècnic en emergències sanitàries), treballant amb l’ambulància ubicada a Santa Margarida de #Montbui. Aquest any he aconseguit un somni que el persegueixo des de ben petit, entrar al cos de Bombers de la Generalitat. En aquest cas, plaça per entrar a la secció de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, un pas previ per esdevenir bomber funcionari en un futur.

A més a més, compagino la feina de TES amb Camins de Vent, una empresa i gualadina de vols en globus aerostàtics i que, per molts dels treballadors, és la nostra segona casa.

I per si no n’hi hagués prou, la mica de temps lliure que em sobra el dedico a la granja/formatgeria ecològica Flor d’Ametller, on amb el Domènec i el Cristian passem molts dies treballant i tirant endavant aquest petit projecte que molts igualadins i gent de la comarca coneixen.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

“Els joves d’Igualada es queden a viure cada cop més a la ciutat per les facilitats en l’habitatge i feina que ofereix la ciutat.”

