“Zoomers”, la nova sèrie protagonitzada per Biel Rossell, presentada al FesTVal de Vitòria-Gasteiz

Zoomers, la nova sèrie de Prime Vídeo sobre la generació Z produïda per Dynamo, ha estat seleccionada per formar part de la 17a edició del FesTVal, que té lloc aquests dies a Vitòria-Gasteiz. El pioner festival, que es dedica des del 2009 exclusivament a la televisió en totes les seves formes, i premia als professionals del sector mostrant al gran públic les novetats a seguir durant l’any, va acollirà a l’elenc artístic de Zoomers ahir dimarts. La sèrie estarà disponible el pròxim 3 d’octubre en exclusiva en Prime Vídeo a Espanya, Andorra i Portugal.
El director Óscar Pedraza, i els artistes Biel Rossell Pelfort, Berta Castañé, Itziar Atienza, Adrián Luque, João Bettencourt i Rubén Fernández van desfilar ahir a la nit per la catifa taronja i van presentar els primers tres episodis de la sèrie que podrà gaudir el públic en primícia un mes abans de l’estrena a l’octubre.
Zoomers és una sèrie de sis episodis de mitja hora de durada, que se centra en la Generació Z i tots els esdeveniments als quals s’han hagut d’enfrontar en els últims anys: pandèmies, canvi climàtic, crisis diverses… i tot abans d’acabar els estudis. La sèrie combina humor negre amb drama generacional per retratar, des de dins, les contradiccions de créixer en una època marcada per la incertesa.
La sèrie està protagonitzada per Biel Rossell Pelfort (La Mesías, Jo mai mai), la mexicana Azul Guaita (Como agua para Chocolate, Rebelde, P#t@s redes sociales) i Berta Castañé (Bienvenidos a Edén, Todos mienten, Viaje de fin de curso: Mallorca). També hi intervenen Itziar Atienza (Entrevías, Las largas sombras…), Adrián Luque (Entre Palos), Cosmo González, João Bettencourt, Rubén Fernández, Luna Bengoechea, y el monologuista y humorista Héctor de Miguel “Quequé”.